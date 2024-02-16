كيفية الإستعلام عن درجة القدرات برقم الهوية 1445

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رياض - احمد صلاح - يعتبر اختبار القدرات العامة كونه أحد أهم الاختبارات التقييمية التي يتم تقديمها من قبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية ووفقاً لذلك يتم التحاق الطلاب بالعديد من التخصصات العلمية المختلفة في الجامعة، وذلك وفقاً لاجتياز اختبار القدرات التي تم تعيينه، ويعتبر اختبار القدرات كونه أحد أهم الشروط الأساسية الخاصة بالقبول في الجامعة، ويضم مجموعة من الأقسام مثل القسم اللفظي والقسم الكمي والقسم الورقي والقدرات المحوسب، ويتمثل تلك الاختبار كونه مقياس يهدف إلى معرفة قدرة الطالب على الاستنتاج والفهم، وسوف نتناول في مقالنا كافة التفاصيل الخاصة بذلك بالتوضيح والدقة.

كيفية الاستعلام عن درجة القدرات برقم الهوية

يمكن للجميع سهولة الاستعلام عن درجة برقم الهوية من خلال اتباع الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:

يجب أن نقوم في البداية بالولوج إلى رابط موقع القياس الإلكتروني.

كتابة رقم الهوية في الخانة المخصصة لذلك بشكل سليم.

كتابة كلمة السر بشكل سليم.

كتابة رمز التحقق الموجود على الشاشة الرئيسية.

الضغط على خانة تسجيل الدخول.

يتم البحث بعد ذلك على نوع الاختبار التي ترغب في الاستعلام عن نتيجته.

اختيار اختبار القدرات.

يتم الضغط بعد ذلك على كلمة عرض ليتم معرفة النتيجة.

كيفية معرفة رقم المشترك بالقدرات

ينبغي على جميع المشتركين في المركز الوطني للقياس معرفة رقم المشترك التي يتم استخدامه عند إجراء الاختبارات وأيضاً امكانية الحصول على النتيجة، ويمكن للجميع معرفة رقم المشترك بالقدرات باتخاذ الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي: