عاجل- وزارة الحج والعمرة تعلن عن وظائف جديدة لعام 2024..أعرف الشروط الآن

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أحمد جودة - القاهرة - وزارة الحج والعمرة تعلن عن وظائف جديدة لعام 2024..أعرف الشروط الآن

وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أعلنت عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف التي تستهدف خدمة المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، بدأ التقديم يوم الأربعاء الماضي الموافق 14 فبراير 2024، وسيتواصل حتى يوم السبت الموافق 17 فبراير 2024، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز كفاءة وفعالية منظومة الحج والعمرة، وفيما يلي استعراض للوظائف المتاحة وخطوات التقديم عليها بشكل إلكتروني.

وظائف الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية لعام 1445



تتضمن الوظائف المتاحة في وزارة الحج والعمرة السعودية مجموعة متنوعة من الوظائف الإدارية والفنية والخدمية، وهي موضحة في السطور أدناه.

فني ميكانيك.

مراقب.

مهندسين.

سائقين.

أخصائيين خدمة عملاء.



خطوات ورابط التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة 2024 في المملكة العربية السعودية



يتمثل إجراء التسجيل في الوظائف الموسمية المتاحة على موقع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية في الخطوات الموضحة أدناه.

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة

النقر على أيقونة “التوظيف” في القائمة الرئيسية، ثم البحث عن الوظائف المناسبة لمؤهلاتك وخبراتك

قراءة الشروط والأحكام لكل وظيفة بعناية قبل التقديم، والتأكد من مطابقة كافة المتطلبات

إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك على المنصة

اختيار الوظيفة المرغوبة للتقديم، وملء نموذج التقديم الإلكتروني بعناية، مع المراجعة الشاملة للمعلومات المدخلة

تحميل جميع المستندات المطلوبة مثل السيرة الذاتية والشهادات التعليمية وشهادات الخبرة

مراجعة طلبك بدقة قبل النقر على أيقونة “إرسال”، وسوف تتلقى رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني الخاص بك

بعد التأكيد، عليك الانتظار لعدة أيام لوصول الرد على البريد الإلكتروني بالقبول لإجراء مقابلة العمل أو الاعتذار والرفض.