انت الأن تتابع خبر تمويل سيارة بنك الرياض وكيفية حساب الأقساط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر منتج تمويل سيارة بنك الرياض من أهم المنتجات التي تساعد العملاء في شراء السيارات التي يحلمون بها سواء أكانت من السيارات المستعملة أو الجديدة ويُتيح لك البنك إمكانية الحصول على مبلغ تمويلي يصل إلى نصف مليون ريال سعودي لشراء سيارة من خلال وكالات السيارات المعتمدة لدى البنك، ولكن حدد أبرز شروط القبول للمواطنين والمقيمين ويمكن الاستعلام عنها عبر موقع البنك الرسمي، والذي يوفر إمكانية التقديم على تمويل شخصي حتى لو عليك التزامات للشركات والبنوك.

تمويل سيارة بنك الرياض

منتج تمويل سيارة بنك الرياض أو التمويل التأجيري متاح لأصحاب الأعمال والمؤسسات في المملكة بالإضافة إلى العملاء من الأفراد سواء أكانوا من المقيمين أو حملة الجنسية السعودية، وعلى من يريد التقديم اتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط موقع بنك الرياض.

ثم اختيار التمويل.

بعد ذلك النقر على تمويل السيارات.

اختيار التمويل التأجيري.

قراءة الشروط.

ثم النقر على التقديم.

يرجى تعبئة الاستمارة قبل إرسالها عبر كتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

ثم كتابة تاريخ الميلاد والجنسية.

حدد كم سعر السيارة ونوع المنتج.

سجل معلوماتك الشخصية بطريقة صحيحة.

سيقوم الموقع بحساب قيمة التمويل التي يمكن الحصول عليها بناءً على دخلك الشهري وقطاع العمل، ويوفر لك البنك عروض شراء المديونية.

حاسبة تمويل السيارات بنك الرياض

وقد حرص البنك على مساعدة العملاء من خلال إطلاق خدمات إلكترونية عديدة ومن بينها حاسبة القروض والتي يمكن استخدامها قبل التسجيل في المنتجات وذلك عبر الآتي:

زيارة رابط موقع بنك الرياض.

الدخول إلى الخدمات.

اختيار حاسبة القروض.

النقر على سيارة.

يرجى إدخال تفاصيل السيارة والتفاصيل المالية والوظيفية.

حدد تاريخ الميلاد.

اختيار احسب بعد ذلك.

ستظهر لك جميع المعلومات المطلوبة خلال ثوان قليلة.

الأوراق المطلوبة لتقسيط سيارة من بنك الرياض