منح مالية وتدريب وفرص عمل: برنامج حافز للنساء يُفتح باب التسجيل..تعرفي على الشروط الآن

أحمد جودة - القاهرة - منح مالية وتدريب وفرص عمل: برنامج حافز للنساء يُفتح باب التسجيل..تعرف على الشروط الآن

يعتبر برنامج “حافز” واحدًا من أهم برامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، بهدف مساعدتهم على تحقيق مستوى كريم من العيش، يسعى البرنامج أيضًا إلى توفير المساعدة للنساء، سواءً كانت مساعدات مالية أو غير ذلك، على أن تكون هذه المساعدات مؤقتة حتى تحصل المرأة على فرصة عمل من خلال برنامج حافز، ونتيجة لذلك، يثير الكثير من المواطنين استفسارات حول كيفية التسجيل في برنامج حافز للنساء لعام 1445، وما هي الشروط المطلوبة للموافقة على الدعم، فإليكم التفاصيل.

ما هي شروط التسجيل في برنامج حافز للنساء؟



يهدف برنامج حافز إلى توفير الدعم للمرأة لتمكينها من التعايش في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ولهذا الغرض حددت المملكة العربية السعودية عدة شروط للتسجيل، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:



يشترط للمتقدمة أن يتراوح عمرها بين 20 و35 عامًا

أن تكون المتقدمة قد انتهت من المراحل التعليمية وحصلت على مؤهل عال

كذلك، يجب أن يمر عام أو أكثر على تاريخ إقامتها داخل السعودية

بالإضافة إلى عدم العمل في أي وظيفة حكومية أو خاصة

يتعين ألا تعاني المتقدمة من أي مرض يمنعها من العمل

ألا تكون المرأة مقيمة في أي دور رعاية أو تستفيد من الضمان الاجتماعي

وأخيرًا، يجب ألا يتجاوز راتبها الشهري 2000 ريال سعودي

تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج خاص بالمواطنات السعوديات فقط.

شرح آلية التقديم من أجل الحصول على الدعم من برنامج حافز



للحصول على الدعم من برنامج حافز، هناك سلسلة من الخطوات التي يجب اتباعها من قبل النساء المهتمات، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:



الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص لبرنامج حافز

اختيار خيار “برامجنا”، ثم الضغط عليه

اختيار برنامج حافز والنقر عليه

تعبئة جميع البيانات المطلوبة في المكان المناسب بشكل صحيح

قراءة جميع الشروط المطلوبة بعناية والموافقة عليها

في النهاية، يتم إرسال رسالة نصية إلى النساء المتقدمات لتأكيد موافقة طلباتهن في غضون فترة لا تتجاوز 60 يومًا، وبعد ذلك يتم تغيير حالتهن من “متقدمة” إلى “ملتحقة” بعد مرور ثلاثة أشهر على التأهيل في برنامج حافز.