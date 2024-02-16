كم شهادة غينيس للأرقام القياسية حققها مهرجان الزهور بينيع في نسخته الحالية؟

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رياض - احمد صلاح - يحظى مهرجان الزهور والحدائق والمقام حالياً بمدينة ينبع السعودية على اهتمام بالغ ودعم كبير من المجتمع السعودي، ويشارك في المهرجان أكثر من 2000 متطوع، للعمل على جوانب مختلفة من التنفيذ والتخطيط، ويقام مهرجان الزهور في نسخته الرابعة عشر تحت تنظيم من الهيئة الملكية بينبع، وقد حقق المهرجان عدد من الأرقام القياسية التي نالت شهادة غينيس، وذلك وفق التفاصيل الموضحة بفقرات المقال.

مهرجان الزهور بينيع

في نسخته الـ14 وفي حديقة المناسبات الخلابة بينبع، دشن الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مهرجان الزهور والحدائق المقام بمدينة ينبع غرب السعودية، وبحضور عدد من الشخصيات الهامة، ويوفر المهرجان فرص استثمارية فريدة تجعله مشجع للاقتصاد المحلي ليكون له دور حيوي في دعم عجلة التنمية الاقتصادية المحلية.

شهادات غينيس للأرقام القياسية

كما قام الأمير سلمان برعاية حفل استلام شهادات اعتماد غينيس للأرقام القياسية العالمية التي حققها المهرجان في نسخته الحالية، وذلك كما يلي:

أكبر كلمة مكونة من الزهور الطبيعية باسم خادم الحرمين الشريفين.

أكبر مجسم مكون من مواد معاد تدويرها على شكل صاروخ فضائي.

بالإضافة إلى أكبر سلة زهور في العالم.

صاروخ فضائي