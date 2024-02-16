انت الأن تتابع خبر وفق القرار الملكي البنك المركزي السعودي يعلن مواعيد الدوام والإجازات للبنوك وشركات المدفوعات رمضان وحتى عيد الأضحى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، توجيه ملكي بتوجيه الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها، ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى بحد أدنى أربع أيام وبحد أقصى خمس أيام، جاء ذلك عبر اجتماع سيادته مجلس الوزراء الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024، ومنذ قليل أعلن المركزي السعودي عن آلية عمل البنوك وشركات المدفوعات خلال رمضان والعيدين، وذلك وفق ما نوضحه بفقرات المقال.

موعد دوام البنوك في رمضان

أعلن البنك المركزي السعودي عبر حسابه عن أوقات ومواعيد العمل في كافة مراكز التحويل والبنوك التابعة له، خلال الشهر المبارك، وقد أوضح موعد الدوام وفق لما يلي:

يبدأ الدوام خلال رمضان الساعة العاشرة صباحاً وينتهي الساعة الرابعة عصراً.

بينما أوقات عمل مراكز التحويل المالية وشركات المدفوعات من التاسعة والنصف صباحاً حتى الخامسة والنصف مساءً.

إجازة العيدين بالبنوك

كما أوضح البنك المركزي السعودي عبر حسابه عن إجازات عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك لكافة العاملين، وفق لما يلي: