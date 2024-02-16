انت الأن تتابع خبر برنامج حساب المواطن يوضح موعد دراسة الأهلية للمستفيد والتابع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم برنامج حساب المواطن السعودي للمستفيدين الخاص به خدمة متكاملة توفر كافة التفاصيل المتعلقة بدراسة الأهلية للمستفيدين الرئيسيين والتابعين، وبشكلٍ واضح، يبين البرنامج موعد دراسة الأهلية بعد تقديم طلب الحصول على الدعم، وسنستعرض هذه التفاصيل بشكل مفصل في السطور التالية.

متى يتم دراسة أهلية حساب المواطن؟

تم التأكيد من قبل برنامج حساب المواطن على مدة دراسة الأهلية الخاصة بالحصول على الدعم المالي، وأشار البرنامج إلى أنه يتم بدء دراسة الأهلية اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال تم تقديم الطلب قبل اليوم العاشر من الشهر الميلادي، يتم دراسة الأهلية فورا ويتم الرد على المستفيد عبر حسابه في نفس اليوم، أما إذا تم تقديم الطلب بعد اليوم العاشر، فسيتم دراسة الأهلية في الشهر التالي، وسيتم الرد بشأن قبول الطلب أو رفضه بعد الإنتهاء من دراسة توافر جميع شروط وضوابط الأهلية التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية السعودية.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن

أصدرت وزارة الموارد البشرية السعودية إعلانا هاما يتضمن هذا الإعلان مجموعة من الضوابط والشروط الضرورية التي يجب توافرها للأفراد الراغبين في التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي، وتتضمن تلك الشروط ما يلي: