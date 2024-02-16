خطوات إصدار تصريح عمل مؤقت للزوار وما الشروط 1445

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رياض - احمد صلاح - يتساءل الزائرين الى المملكة العربية السعودية عن خطوات إصدار تصريح عمل مؤقت للزوار، حيث يتم استخراج تصريح مؤقت للزوار من أجير ويعد برنامج أجير من أهم برامج العمل في المملكة العربية السعودية التي تمكن الزائرين من العمل في الوظائف المختلفة في المملكة خلال فترة إقامتهم في المملكة سواء بسبب زيارة الحج أو العمر أو الزيارة العادية، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على خطوات إصدار تصريح عمل مؤقت للزوار في المملكة العربية السعودية.

خطوات إصدار تصريح عمل مؤقت للزوار

يرغب الزائرين إلى معرفة خطوات إصدار تصريح عمل مؤقت للزوار من برنامج العمل أجير حيث وضع البرنامج مجموعة من الخطوات المحددة لإصدار التصريح وجاءت كالتالي:

الدخول إلى موقع اجبر الإلكتروني.

يتم اختيار فرد أو مؤسسة.

ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة التالي.

من القائمة الرئيسية اختر خدمات أجير.

ثم اختيار تصريح العمل المؤقت من أجير.

كتابة كافة البيانات المطلوبة.

الاطلاع على الشروط والأحكام.

عليك تسديد الرسوم المطلوبة لإصدار تصريح العمل وتصل قيمتها إلى 200 ريال سعودي.

ثم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

يتم مراجعة الطلب الخاص بك من قبل المنصة انتظر الرد بالقبول أو الرفض.

شروط إصدار تصريح عمل مؤقت للزوار

بعد معرفتك بخطوات إصدار تصريح عمل مؤقت للزوار في المملكة العربية السعودية من برنامج أجير تعرف على الشروط المطلوبة من قبل البرنامج من أجل إصدار تصاريح العمل، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: