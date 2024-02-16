انت الأن تتابع خبر حالات نقل كفاله بدون كفيل 1445 وما الشروط المطلوبة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر حالات نقل كفاله بدون كفيل 1445 من الأمور المهمة التي يتهم بها الوافدين داخل المملكة العربية السعودية، حيث عملت الحكومة السعودية على توفير هذا الإجراء للوافدين ولا وضعت مجموعة من الضوابط والشروط التي يتوجب على الأفراد الالتزام بها، لذلك من خلال السطور التالية سوف نتعرف على حالات نقل كفاله بدون كفيل 1445 بالسعودية والشروط المحددة من قبل الحكومة السعودية.

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حالات نقل كفالة بدون كفيل 1445 ولذلك للعمال المقيمين داخل المملكة، حيث جاءت هذه الحالات على النحو التالى:

في حالة امتناع الكفيل عن صرف جميع المستحقات المالية للعمال وذلك لمدة ثلاث أشهر في تلك الحالة يتم نقل الكفالة بدون موافقته.

عند وقوع المنشأة التي يعمل فيها العامل ضمن منطقة النطاق الأحمر في السعودية.

حدوث أى اعتداءات على العامل من قبل الكفيل.

في حالة عدم موافقة الكفيل على تجديد الاقامة الخاصة بالعامل يؤدي ذلك إلى نقل الكفالة.

من أهم الحالات التي يتم فيها نقل الكفالة هي مخالفة الكفيل شروط الرخصة المهنية للمنشآت التي يعمل بها العامل.

شروط نقل الكفالة بدون الكفيل 1445

بعد الاطلاع على حالات نقل كفاله بدون كفيل 1445 تعرف على الشروط المحددة ليتم نفس الكفالة بدون موافقة الكفيل، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن تتم موافقة الكفيل الجديد لنقل الكفالة اليه.

يشترط أخذ موافقة كتابية من مكتب العمل تتضمن الموافق على نقل الكفالة.

وجود العامل في عمله السابق داخل المملكة العربية لمدة لا تقل عن 365 يوم.

أن يتميز الكفيل الجديد بحسن السمعة والسلوك.

يقدم الكفيل الجديد إثبات أنه سوف يقوم بصرف كل المستحقات المالية الخاصة بالعامل.

رسوم نقل الكفالة