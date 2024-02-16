انت الأن تتابع خبر خطوات وشروط تقديم اعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر 1445 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت منصة أبشر من خلال صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي إكس عن إمكانية تقديم اعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا ولكن بعدد من الشروط، يأتي هذا في ظل سعي المنصة لتسهيل الأمر على المواطنين دون الحاجة إلى التوجه إلى المصالح الحكومية لتقديم الاعتراض، وفيما يلي نقدم لكم خطوات تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية لعام 1445.

شروط تقديم اعتراض على المخالفات المرورية

ها هي الشروط الأربعة لتقديم المخالفات المرورية:

يُمكن تقديم الاعتراض على المخالفات إلكترونيًا، شريطة أن لا تتجاوز مدة المخالفة المرورية 30 يومًا من تاريخ تسجيلها.

لا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا من خلال أبشر، وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة.

في حال وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض قيد المعالجة؛ لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.

يحق للمعترض تقديم أي عدد من الاعتراضات آليًا إذا وصل عدد الاعتراضات الآلية المرفوضة خمسة خلال كل سنة ميلادية.

خطوات تقديم اعتراض على المخالفات المرورية

ها هي خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر: