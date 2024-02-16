انت الأن تتابع خبر "مبارك عليكم الشهر".. متى موعد رمضان في السعودية 2024 حسب التوقعات الفلكية وامساكية رمضان ومواعيد الفطار والسحور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - متى موعد رمضان في السعودية 2024، يتسائل الكثير من المواطنين والمقيمين عن متى موعد رمضان في السعودية 2024 ذلك الشهر الكريم الذي له دلالة خاصة في قلوب المسلمين بأكملهم، حيث سيحتفل العالم العربي والاسلامي بأولى أيام شهر رمضان قريبا ومعه تقترب النفحات الإيمانية والروحانية والعبادات، ومن المقرر أن يأتي رمضان هذا العام 30 يوما، والآن نقدم لكم موعد غرة رمضان في المملكة السعودية وفقا للحسابات الفلكية.

أما عن متى موعد رمضان في السعودية 2024 فأن من المحتمل أن يكون يوم الأثنين الموافق 11 من شهر مارس القادم، ولكن يتم تحديد أول أيام رمضان في السعودية 2024 بعد أن يتم تحري رؤية الهلال من قبل المحكمة الشرعية، وتختلف رؤية الهلال بين الدول المختلفة بمعدل يوما واحدا ويرجع هذا لدورة القمر والاختلافات الجغرافية، ومن المتوقع أن ينتهي شهر رمضان في السعودية في يوم 9 من شهر أبريل القادم، ولكن يبقى التأكيد النهائي لتاريخ انتهاء الشهر هو رؤية هلال شهر شوال.

ادعية استقبال شهر رمضان 2024

– اللهم بلغنا رمضان بلوغًا يغير حالنا إلى أحسنه، اللهم بلغنا بلوغ رحمة، ومغفرة، وعتق من النار يا رب العالمين.

– اللهم بلغنا لا فاقدين ولا مفقودين ونحن في أحسن حال، وارحم من فقدناهم يا أرحم الراحمين.

– اللّهم يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على الصيام والقيام وفعل الخيرات واجتناب المنكرات، وارزقني يا الله توبةً نصوحة في هذا الشهر الفضيل، وثبّت قلبي عليها.

– اللّهم أعني، اللّهم أعني، اللّهم أعني على طاعتك في هذا الشهر الفضيل، وأعطي قلبي وبدني القوّة والعزيمة.

– اللّهم بلغّنا رمضان، وأعنّا فيه على الصيام والقيام وفعل الخيرات واجتناب المُحرّمات.

– اللّهم أهلّه علينا في أتمّ الصحة والعافية والسعادة والرّضا نحن وجميع أهلينا وجميع المسلمين.

– اللّهم بلغّنا رمضان، وارزقنا فيه تلاوة القرآن العظيم وتدبّره، وأعنّا على فهمه وتطبيقه.

– اللّهم بلغنا إياه بلوغًا يُغيّر حالنا إلى الأفضل، ويُطهّر أنفسنا من الداخل.

– اللّهم اجعله شهر عزِّ للإسلام والمسلمين.

– اللّهم اجعله شهرًا تستقيم فيه حياتنا، وتنصلح فيه أمورنا، وترزقنا فيه كل خير في الدنيا والآخرة.

امساكية رمضان فى السعودية 1445

يوم الإثنين الموافق 1 رمضان 1445، 11 مارس 2024

صلاة الفجر 05:19 ص.

الشروق 06:35 ص.

صلاة الظهر 12:33 م.

صلاة العصر 03:57 م.

صلاة المغرب 06:31 م.

صلاة العشاء 08:01 م.

يوم الثلاثاء الموافق 2 رمضان 1445، 12 مارس 2024

صلاة الفجر 05:18 ص.

الشروق 06:34 ص.

صلاة الظهر 12:33 م.

صلاة العصر 03:57 م.

صلاة المغرب 06:32 م.

صلاة العشاء 08:02 م.

يوم الاربعاء الموافق 3 رمضان 1445، 13 مارس 2024

صلاة الفجر 05:17 ص

الشروق 06:33 ص

صلاة الظهر 12:32 م

صلاة العصر 03:56 م

صلاة المغرب 06:32 م

صلاة العشاء 08:02 م

يوم الخميس الموافق 4 رمضان 1445، 14 مارس.2024

صلاة الفجر 05:16 ص

الشروق 06:32 ص

صلاة الظهر 12:32 م

صلاة العصر 03:56 م

صلاة المغرب 06:33 م

صلاة العشاء 08:03 م

يوم الجمعة الموافق 5 رمضان 1445، 15 مارس.2024

صلاة الفجر 05:15 ص

الشروق 06:31 ص

صلاة الظهر 12:32 م

صلاة العصر 03:56 م

صلاة المغرب 06:33 م

صلاة العشاء 08:03 م

يوم السبت الموافق 6 رمضان 1445، 16 مارس 2024

صلاة الفجر 05:14 ص

الشروق 06:30 ص

صلاة الظهر 12:32 م

صلاة العصر 03:56 م

صلاة المغرب 06:33 م

صلاة العشاء 08:04 م

يوم الأحد الموافق 7 رمضان 1445، 17 مارس 2024

صلاة الفجر 05:13 ص

الشروق 06:29 ص

صلاة الظهر 12:31 م

صلاة العصر 03:56 م

صلاة المغرب 06:34 م

صلاة العشاء 08:04 م

يوم الإثنين الموافق 8 رمضان 1445، 18 مارس 2024

صلاة الفجر 05:12 ص

الشروق 06:28 ص

صلاة الظهر 12:31 م

صلاة العصر 03:56 م

صلاة المغرب 06:34 م

صلاة العشاء 08:04 م

يوم الثلاثاء الموافق 9 رمضان 1445، 19 مارس 2024

صلاة الفجر 05:11 ص

الشروق 06:27 ص

صلاة الظهر 12:31 م

صلاة العصر 03:55 م

صلاة المغرب 06:35 م

صلاة العشاء 08:05 م

يوم الاربعاء الموافق 10 رمضان 1445، 20 مارس.2024

صلاة الفجر 05:10 ص

الشروق 06:27 ص

صلاة الظهر 12:30 م

صلاة العصر 03:55 م

صلاة المغرب 06:35 م

صلاة العشاء 08:05 م

يوم الخميس الموافق 11 رمضان 1445، 21 مارس.2024

صلاة الفجر 05:09 ص

الشروق 06:26 ص

صلاة الظهر 12:30 م

صلاة العصر 03:55 م

صلاة المغرب 06:35 م

صلاة العشاء 08:06 م

يوم الجمعة الموافق 12 رمضان 1445، 22 مارس.2024