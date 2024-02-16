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أحمد جودة - القاهرة - سكني السعودي ..تعرف على موعد صرف الدعم السكني 1445 دفعة شهر فبراير في السعودية

يعد من ضمن احد صور الدعم في المملكة والتي يتم توفيرها في وزارة الإسكان وإنه ا تقدم للكثير من الاسر الأشد احتياجًا ومن خلال مقالنا سنتعرف على ما هو موعد صرف الدعم السكني 1445 دفعة شهر فبراير.

ما هو موعد صرف الدعم السكني 1445 دفعة شهر فبراير



صرحت وزارة الإسكان عن إنه سيتم إيداع الدعم السكني لكل المستحقين ويتم ذلك في يوم 24 من كل شهر، وإنه سيتم صرفها خلال يوم الخامس والعشرين من شهر فبراير 2024 ولم يتم اختلاف الميعاد الا إذا صادف اليوم اجازة أو عطلة رسمية.

ما هي اهم معايير وشروط الحصول على دعم برنامج سكني



قامت وزارة الإسكان بوضع الشروط للحصول على الدعم السكني، والتي يتم من بينها:

أن يكون الشخص المتقدم حامل الجنسية السعودية.

يجب أن يكون عمره 25 عامًا أو يزيد.

الإقامة الكاملة والدائمة في السعودية.

ألا يكون لديه سكن على الأقل لمدة 5 سنوات قبل ان يتم التقدم.

يجب عدم امتلاك المتقدم لأي عقارات باهظة الثمن.

ينبغي ان يتم توافر كافة توافر كافة الشروط في المتقدم.



كيفية التقديم على الدعم عبر منصة سكني



يمكننا ان نقوم بالاستعلام عن الدعم ويتم من خلال هذه الخطوات.

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سكني.

اضغط على تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.

ثم يتم اختر تقديم طلب.

كتابة بياناتك الشخصية للتسجيل في الدعم السكني.

لا بد من ان تتأكد من صحة المعلومات المدخلة.

اضغط على تأكيد المعلومات.

يتم القيام بارفاق كافة المستندات المطلوبة.

اضغط على إرسال الطلب.