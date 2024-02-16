انت الأن تتابع خبر كيفية الحصول على تمويل المتقاعدين بفترة سداد 5 سنوات واهم الشروط والمستندات المطلوبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سنقوم بشرح شروط التمويل والمستندات المطلوب تقديمها للبنك وخطوات التقديم وأهم مميزاته، حيث يعتبر تمويل المتقاعدين من أبرز الصناديق التي تقدمها المملكة العربية السعودية لكبار السن الراغبين في الحصول على تمويل يوفر لهم حياة مناسبة ويغطي كافة متطلباتهم واحتياجاتهم دون تعريضهم للعمل مع تقدمهم في السن.

كيفية الحصول على تمويل المتقاعدين

لجميع المتقاعدين الراغبين في الحصول على التمويل التقاعدي المقدم من البنك أوضح مصرف الراجحي أن هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها وهي كالتالي:

أولاً عليك أن تقوم بالذهاب إلى الصفحة الرسمية لمصرف الراجحي.

من هنا ستظهر أمامك الصفحة الرئيسية عليك أن تقوم بتعبئة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بك في المكان الصحيح.

إلى جانب ذلك عليك أن تقوم بالنقر على زر الإرسال.

أخيرا بعد تقديم معلوماتك الكاملة سيقوم أحد ممثلي خدمة العملاء من البنك بالتواصل معك

مميزات الحصول على تمويل المتقاعدين

يوفر هذا التمويل للعملاء الكثير من المميزات ومن أهمها الآتي:

إمكانية دفع الرسوم الإدارية بنسبة منخفضة تصل إلى 500 ريال فقط.

منح المتقاعدين فترة سداد تصل إلى خمس سنوات.

تصل تكلفة التمويل إلى 12% كحد أقصى.

الشروط المطلوبة للحصول على تمويل المتقاعدين

للمتقاعدين الراغبين في الحصول على تمويل الراجحي هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في وهي كالتالي:

أن لا يزيد الدخل الشهري لصاحب المعاش عن 1900 ريال ولا يتجاوز ذلك.

يشترط أن يكون عمر المتقاعد ما بين 60 إلى 70 سنة ولا يزيد.

يجب أن تتوفر شهادة التأمين الاجتماعي لكل متقاعد إذا كان يعمل في القطاع الخاص قبل دخوله على التقاعد.

الأوراق والمستندات المطلوبة للموافقة على التمويل