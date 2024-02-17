الفئات المعفاة من سداد رسوم المرافقين 2023 طبقا للجوازات السعودية

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رياض - احمد صلاح - حددت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية بعض الفئات المعفاة من سداد الرسوم المختلفة للوافدين إلى المملكة ومنها رسوم المرافقين، وذلك بغرض التخفيف عن الوافدين والتسهيل عليهم في إتمام الإجراءات الخاصة بالإقامة داخل المملكة، ومن خلال هذا المقال نشارك معكم هذه الفئات التي تم إعفاءها من سداد الرسوم المختلفة للوافدين، وذلك طبقا لما تم نشره على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.

الفئات المعفاة من سداد رسوم المرافقين

جاءت الفئات المعفاة من سداد رسوم المرافقين في السعودية على النحو التالي:

الزوجة الأجنبية للمواطن السعودي المعاق.

الطلاب الوافدين إلى المملكة للدراسة بها من الحاصلين على منحة دراسية.

الطلاب العسكرين الوافدين إلى المملكة للتدريب داخلها.

الفئات المعفاة من سداد رسوم تنمية الموارد البشرية

هناك أيضا بعض الفئات التي تم إعفاؤها من سداد رسوم تنمية الموارد البشرية، وهي على النحو التالي:

الزوجة الأجنبية للمواطن السعودي.

الوافدين المتعاقدين على العمل في المملكة لدى المصالح والمؤسسات الحكومية.

الموظفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية، وكذلك الموظفين العاملين بالسفارات.

السائقين والرعاة والعمالة المنزلية والزراعية من التابعين للمسؤولية الفردية.

الأشخاص الوافدين إلى المملكة المقيمين بها كتابعين، وذلك مثل الزوجة والأبناء.

كذلك محارم الوافدين من الفئات المعفاة من السداد.

عقوبة عدم سداد رسوم المرافقين

حددت إدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية بعض العقوبات التي يتم تطبيقها على المخالفين الذين لم يقوموا بسداد رسوم المرافقين في المملكة، وتختلف قيمة الغرامة بحسب عدد مرات تكرار المخالفة بحيث تبدأ من 500 ريال سعودي، ويمكن أن تصل إلى 1000 ريال بالإضافة إلى الترحيل خارج المملكة، ولذلك يجب الالتزام بسداد كافة الرسوم في مواعيدها.

الفئات المعفاة من إصدار رخصة العمل

هناك بعض الفئات التي لا يلزم لإقامتها في المملكة إصدار رخصة عمل، وهذه الفئات نوضحها لكم في النقاط التالية:

الوافدين العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة.

محارم الوافدين غير العاملين.

الطلاب الوافدين للدراسة بالمملكة.

المرافقين الذين غير مصرح لهم بالعمل.

زوجات الوافدين غير السعوديين.

فئات الوافدين المعفاة من سداد الرسوم