انت الأن تتابع خبر موعد اجازة يوم التأسيس السعودي للموظفين العاملين في القطاع الخاص والحكومي والطلاب 1445 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يوم التأسيس من أهم المناسبات والاحتفالات التي يحتفل بها الشعب السعودي، يوافق موعد اجازة يوم التأسيس 22 من شهر فبراير، وقد أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عام 2022 أمر ملكي بجعل هذا اليوم إجازة رسمية لجميع العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والطلاب وذلك من أجل تعزيز الوعي بهذا اليوم في أذهان جميع المواطنين السعوديين، ويوافق هذا اليوم تاريخ 30 جمادى الآخرة من عام 1139 هـ في مثل هذا اليوم تم تأسيس المملكة العربية السعودية بشكل رسمي وتوحيدها، وفي كل عام يطلق شعار لهذه الذكرى السنوية وهو “يوم بدينا”.

موعد اجازة يوم التأسيس

لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عام 2022 الذكرى 295 لتأسيس المملكة بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًّا بتخصيص ذلك اليوم إجازة رسمية وذلك من أجل الاحتفال بها اليوم التاريخي الذي لن تنساه المملكة ولا شعبها، موعد اجازه يوم التأسيس لهذا العام يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024 م الموافق 12 شعبان 1445 ھ.

اجازه يوم التأسيس للطلاب

هناك الكثير من الفاعليات التي تقام في يوم التأسيس السعودي من إقامة الندوات الحورية واللقاءات والمعارض والالعاب التي تعمل على تعزيز ذلك اليوم، وذلك بالإضافة إلي نشر شعار ذلك اليوم “يوم بدينا” في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، ويحصل الجميع على إجازة رسمية بهذا اليوم، وكذلك الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة، يوافق اجازة يوم التأسيس للطلاب هو يوم الخميس 22 فبراير 2024 م الموافق 12 شعبان 1445 ھ، ويبدأ من ذلك اليوم إجازة الفصل الدراسي الثاني للطلاب.

ماهو موعد اجازة يوم التأسيس للموظفين والبنوك