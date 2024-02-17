كيف احصل على سكن مجاني؟ مسكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي ب200 ريال شهريًا

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رياض - احمد صلاح - كيف احصل على سكن مجاني؟، إليك كل التفاصيل عن برنامج تملك مسكن لمستفيد الضمان ب200 ريال شهريا حيث يطرح مستفيدي الضمان الاجتماعي المطورين تساؤلات حول إمكانية الحصول على مسكن ضمن برامج وزارة التنمية، متسائلين عن معايير القبول وشروط الاستحقاق للحصول على هذه المنحة، تأتي خدمة دفع الإيجار بواقع 200 ريال شهريًا لمستفيدي الضمان عبر منصة “سكني” وللمزيد تابعونا.
كيف احصل على سكن مجاني؟
برنامج تملك مسكن لمستفيد الضمان ب200 ريال شهريًا، للتسجيل في برنامج تملك مسكن لمستفيدي الضمان بواقع 200 ريال شهري، يمكن للمستفيد القيام بالخطوات التالية:
- الدخول إلى تسجيل الدخول للأفراد على منصة الإسكان التنموي.
- إدخال رقم الهوية وكلمة المرور.
- اختيار المنتج الملائم للمتطلبات.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- سجل البيانات الشخصية وأرفق المستندات المطلوبة.
- إرسال الطلب ليتم مراجعته وإعلامك بأحقيتك في التمويل.
شروط الحصول على مسكن لمستفيدي الضمان
- بعد معرفتك خطوات التسجيل في برنامج تملك مسكن لمستفيد الضمان ب200 ريال شهريا تعرف على الشروط لأنها تتضمن عدة معايير يجب على المتقدمين الالتزام بها لضمان استفادتهم من هذه المنحة.
يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو أن يقدم شخص يحمل الجنسية نيابة عن الأسرة المتقدمة.
- وتحدد الحد الأدنى للعمر للتقديم عند 25 سنة، بينما يكون الحد الأقصى هو 60 عام.
- يتعين على المتقدم أن يكون مسجل في وزارة التنمية الاجتماعية كمستفيد للضمان الاجتماعي.
- يستهدف التقديم أصحاب المنازل غير المهيأة للسكن، ولا يسمح بالاستفادة من الدعم لمن يملكون منزل يعتبر ملائم للسكن.
- لا يسمح للمتقدمين الذين استفادوا سابقا من دعم سكني سواء كان ذلك من برنامج حكومي أو خاص.
- إذا كان المتقدم غير موظف، يتم تطبيق معايير لائحة القبول على الدخل بناء على التدفقات النقدية الشهرية من أعماله الحرة.
- يستفيد كل فرد من الأسرة بمنزل واحد، وفي حال الحصول على مسكن من الدعم السكني، لا يمكن التنازل عنه إلا للزوجة.