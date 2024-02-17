كيف احصل على سكن مجاني؟ مسكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي ب200 ريال شهريًا

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رياض - احمد صلاح - كيف احصل على سكن مجاني؟، إليك كل التفاصيل عن برنامج تملك مسكن لمستفيد الضمان ب200 ريال شهريا حيث يطرح مستفيدي الضمان الاجتماعي المطورين تساؤلات حول إمكانية الحصول على مسكن ضمن برامج وزارة التنمية، متسائلين عن معايير القبول وشروط الاستحقاق للحصول على هذه المنحة، تأتي خدمة دفع الإيجار بواقع 200 ريال شهريًا لمستفيدي الضمان عبر منصة “سكني” وللمزيد تابعونا.

كيف احصل على سكن مجاني؟

برنامج تملك مسكن لمستفيد الضمان ب200 ريال شهريًا، للتسجيل في برنامج تملك مسكن لمستفيدي الضمان بواقع 200 ريال شهري، يمكن للمستفيد القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى تسجيل الدخول للأفراد على منصة الإسكان التنموي.

إدخال رقم الهوية وكلمة المرور.

اختيار المنتج الملائم للمتطلبات.

الموافقة على الشروط والأحكام.

سجل البيانات الشخصية وأرفق المستندات المطلوبة.

إرسال الطلب ليتم مراجعته وإعلامك بأحقيتك في التمويل.

شروط الحصول على مسكن لمستفيدي الضمان

بعد معرفتك خطوات التسجيل في برنامج تملك مسكن لمستفيد الضمان ب200 ريال شهريا تعرف على الشروط لأنها تتضمن عدة معايير يجب على المتقدمين الالتزام بها لضمان استفادتهم من هذه المنحة.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو أن يقدم شخص يحمل الجنسية نيابة عن الأسرة المتقدمة.