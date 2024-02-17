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رياض - احمد صلاح - منصة مساند منصة إلكترونية تم إطلاقها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لمن يريد استقدام عمالة منزلية أو سائق خاص، أوضحت الوزارة أن عملية الاستقدام تتم وفقًا لمجموعة من الشروط واللوائح التي يجب أن تتوفر لكي يتمكن المستقدم من التقدم بطلب الإستقدام من خلال منصة مساند خاصة لمن يريد استقدام العمالة المنزلية، فضلًا عن قيام الوزارة بوضع مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب أن يتم توفيرها من قبل من يريد إتمام عملية الاستقدام.
شروط استقدام العمالة المنزلية عبر منصة مساند
الحكومة السعودية ووزارة الموارد البشرية قامت بوضع لائحة وضوابط استقدام العمالة المنزلية إلى داخل المملكة السعودية، وتتمثل هذه اللوائح في الآتي:
- أن يكون صاحب طلب الاستقدام لديه حساب خاص به على منصة ابشر، وهذا الحساب يجب أن يكون مفعل.
- القيام بسداد رسوم العمالة المنزلية والتي تصل قيمتها إلى 2157 ريال سعودي ويعتبر هذا البند من أهم اللوائح التي يجب أن تتوفر
- الدخل الشهري للشخص الذي تقدم بطلب الاستقدام يجب ألا يقل عن 5000 ألف ريال سعودي في الشهر الواحد.
- العمالة المنزلية التي يراد استقدامها يجب ألا يقل عمرها عن 25 عام.
- امتلاك صاحب الطلب حساب بنكي قمية الرصيد الذي يوجد به لا يقل عن 35 ألف ريال سعودي، وذلك لكي يكون قادر على سداد مستحقات العمالة المنزلية الشهرية.
- ألا يكون هناك أي مخالفة قانونية مسجله على صاحب طلب الاستقدام خاصة باستثدام عمالة منزلية سابقة.
الأوراق والمستندات المطلوبة للعمالة المنزلية
حددت وزراة الموارد البشرية السعودية باقة من الأوراق والمستندات التي يجب أن يتم توفيرها من قبل من يريد استقدام العمالة المنزلية، وتتمثل باقة الأوراق تلك في الآتى:
- إذا كان صاحب طلب الاستقدام مواطن سعودي يجب أن يقوم بتوفير صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع مراعاة أن تكون سارية الصلاحية، وفي حالة كان وافد مقيم توفير نسخة من بطاقة الإقامة سارية الصلاحية.
- توفير كافة المستندات الخاصة باثبات القدرة المالية ويجب أن تكون معتمدة من جهة العمل إذا كان المستقدم موظف، فضلًا عن كشف تفصيلي بقيمة رصيد الحساب البنكي ويجب أن يكون كشف الحساب حديث أو على الأقل لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر من وقت صدور الكشف.
- من يرغب في التقدم بطلب استقدام عمالة منزلية وكان متقاعد يقوم بتوفير شهادة تعريف بقيمة راتب التقاعد الخاص به وتكون معتمدة من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية السعودية.