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رياض - احمد صلاح - منصة مساند منصة إلكترونية تم إطلاقها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لمن يريد استقدام عمالة منزلية أو سائق خاص، أوضحت الوزارة أن عملية الاستقدام تتم وفقًا لمجموعة من الشروط واللوائح التي يجب أن تتوفر لكي يتمكن المستقدم من التقدم بطلب الإستقدام من خلال منصة مساند خاصة لمن يريد استقدام العمالة المنزلية، فضلًا عن قيام الوزارة بوضع مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب أن يتم توفيرها من قبل من يريد إتمام عملية الاستقدام.

شروط استقدام العمالة المنزلية عبر منصة مساند

الحكومة السعودية ووزارة الموارد البشرية قامت بوضع لائحة وضوابط استقدام العمالة المنزلية إلى داخل المملكة السعودية، وتتمثل هذه اللوائح في الآتي:

أن يكون صاحب طلب الاستقدام لديه حساب خاص به على منصة ابشر، وهذا الحساب يجب أن يكون مفعل.

القيام بسداد رسوم العمالة المنزلية والتي تصل قيمتها إلى 2157 ريال سعودي ويعتبر هذا البند من أهم اللوائح التي يجب أن تتوفر

الدخل الشهري للشخص الذي تقدم بطلب الاستقدام يجب ألا يقل عن 5000 ألف ريال سعودي في الشهر الواحد.

العمالة المنزلية التي يراد استقدامها يجب ألا يقل عمرها عن 25 عام.

امتلاك صاحب الطلب حساب بنكي قمية الرصيد الذي يوجد به لا يقل عن 35 ألف ريال سعودي، وذلك لكي يكون قادر على سداد مستحقات العمالة المنزلية الشهرية.

ألا يكون هناك أي مخالفة قانونية مسجله على صاحب طلب الاستقدام خاصة باستثدام عمالة منزلية سابقة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للعمالة المنزلية

حددت وزراة الموارد البشرية السعودية باقة من الأوراق والمستندات التي يجب أن يتم توفيرها من قبل من يريد استقدام العمالة المنزلية، وتتمثل باقة الأوراق تلك في الآتى: