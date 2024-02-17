ما شروط التسجيل في برنامج سدايا 1445 للتقديم في وظائف الذكار الاصطناعي

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رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية المعروفة باسم سدايا أنه سيتم إطلاق برنامج سدايا المستقبل، يهدف البرنامج إلى جذب الشباب والطلاب المتميزين في مجالات علوم الحاسب الآلي والتقنية من مختلف الجامعات والمعاهد السعودية لذلك يتساءل الكثير من الشباب عن كيفية الدخول إلى برنامج سدايا لتسجيل الدخول وكيفية الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها البرنامج ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على برنامج سدايا وتسجيل الدخول إليه.

تسجيل دخول برنامج سدايا

يعد برنامج سدايا المستقبل فرصة جيدة للشباب والطلاب في المملكة العربية السعودية حيث يهتم البرنامج بتدريب الطلاب على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويتم التدريب بالاشتراك مع أكبر الجهات التدريبية وجاءت خطوات برنامج سدايا لتسجيل الدخول كالتالي:

الدخول الى موقع هيئة الذكاء سدايا الإلكتروني.

الضغط على تسجيل الدخول.

قم باختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم أضغط على أيقونة برنامج المبرمجين

اختر زر التقديم في البرنامج.

عليك تحديد الحالة إذا كنت معلم أو طالب.

ثم الضغط على تسجيل الدخول.

كتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.

قم بتعبئة نموذج الطلب.

يجب كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة وهي الاسم ورقم الهوية الوطنية والمؤهل الدراسي.

إدخال معلومات التواصل وهي رقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني وإدخال العنوان الوطني للمنطقة السكنية.

ثم الضغط على أيقونة متابعة.

عليك تحديد معلومات التدريب في البرنامج وهي لغة التدريب والحاسب المكتبي.

بعد الانتهاء اضغط على زر إرسال الطلب.

شروط التسجيل في برنامج سدايا

ما هي شروط برنامج سدايا لتسجيل الدخول حيث وضعت الهيئة الذكاء سدايا مجموعة من الشروط اللازم على الطلاب المتقدمين الالتزام بها وتتمثل فيما يلي: