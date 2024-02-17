نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منحة الديوان الملكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت المملكة العربية السعودية رابط التسجيل للمنحة الدراسية المقدمة من الديوان الملكي، بهدف دعم الطلاب المتميزين وتنمية مهارات الإبداع والإبتكار.

الحكومة السعودية تلتزم بتوفير خدمات تعليمية للطلاب الأجانب، ويمكن للطلاب التقديم على المنحة من خلال الرابط الرسمي للديوان الملكي باتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة الموقع الرسمي للديوان الملكي السعودي على الإنترنت.

2. انقر على تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

3. اختر خيار التقديم للمنحة الدراسية.

4. قم بإدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

5. قم برفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

6. في النهاية، انقر على "إرسال الطلب".

شروط التقديم على المنحة الملكية تشمل:

- أن يكون عمر المتقدم بين 17 و25 عامًا.

- عدم وجود سجل جنائي للمتقدم.

- ألا يقل المعدل التراكمي عن 60%.

- التزام المتقدم بتقديم بيانات صحيحة.

- للطلاب الأجانب: يجب أن يكونوا مقيمين داخل المملكة السعودية.

- عدم استفادة المتقدم من المنحة مسبقًا.

- عدم فصل المتقدم من أي مؤسسة تعليمية.

- اجتياز اختبارات الفحص الطبي.

- بالنسبة لطلاب الماجستير والدكتوراه، يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا.