نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هتم جميع المستفيدين بالبحث عن موعد صرف الراتب فقد صرحت مؤسسة التقاعد في المملكة عن إنه يتم حصول كافة العاملين بالتقاعد على راتب شهري وذلك للعمل على توفير حياة كريمة ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية 1445.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية 1445

تم التصريح من قبل مؤسسة التقاعد عن موعد لصرف رواتب المتقاعدين في المملكة هو25 من كل شهر ميلادي، وذلك في حالة ان يصادف يوم الصرف عطلة رسمية في البلاد يتم تبكير أو تأخير الصرف عن يوم 25، وسيتم صرف راتب التقاعد لشهر فبراير الحالي خلال يوم الأحد 25 فبراير ولم يتم التاجيل.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد

يسهل ان يتم الاستعلام عن راتب التقاعد لكافة المستفيدين ويتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتقاعد الإلكتروني.

ثم يتم الدخول إلى حسابك الموجود علي الموقع.

انقر على الخدمات الإلكتروني.

ثم يتم النقر على زر الاستعلام عن الراتب.

كتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

انقر على كلمة استعلام.

يمكننا ان نقوم بالانتظار لدقائق معدودة، وسوف تظهر البيانات الخاصة بك.

ما هي اهم حالات إيقاف رواتب التقاعد

صرحت وزارة التأمينات الاجتماعية الحالات التي يتم إيقاف فيها وهي: