أحمد جودة - القاهرة - بخطوات سهلة.. كيفية الوصول إلى رقم الضمان الاجتماعي المطور 1445 في السعودية

يعتبر الضمان الاجتماعي المطور أحد أهم خدمات الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها من الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل؛ بهدف مساعدتهم ماديًا على عيش حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.

وفيما يلي، تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها الطرق المختلفة للتسجيل وكيفية الوصول إلى رقم الضمان الاجتماعي المتقدم في المملكة العربية السعودية.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المتطور بالمملكة العربية السعودية، اتبع هذه الخطوات الفعّالة:

قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم ادخل إلى خدمة الاستعلام عن الضمان باستخدام رقم الطلب.

وبعدها قم بتعبئة المعلومات المطلوبة ثالثًا.

وفي الخطوة الأخيرة، انقر على زر التسجيل في منحة الضمان الاجتماعي.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يتطلب الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية توافر بعض الشروط، وهي:

أن يكون المتقدم من جنسية سعودية. وجود سجل تجاري أو عقارات. أن تكون المرأة أرملة أو مطلقة ودون عائلة. عدم وجود يتيم أو ذوي احتياجات خاصة بين المتقدمين.

خطوات معرفة رقم الضمان الاجتماعي المطور

للتواصل مع الضمان الاجتماعي، يُمكن المستفيدين الاتصال برقم الضمان الموحد المخصص الذي هو 8001222777، بالإضافة إلى ذلك، يُمكنك الوصول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الإنترنت، للتحقق من أهليتك للضمان، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة الدعم والحماية.

انقر على زر الضمان الاجتماعي المتطور.

قم بتعيين البرامج المتاحة التي تناسب حالتك.

ستظهر صفحة تُبيِّن ما إذا كنت مؤهلًا أم لا للضمان الاجتماعي المُطوَّر.

كيفية التعرف على رقم الضمان الاجتماعي إلكترونيا

يُمكنك الحصول على رقم الضمان الاجتماعي بسهولة عبر اتباع هذه الخطوات البسيطة عبر الإنترنت: