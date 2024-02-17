أحمد جودة - القاهرة - بالتفصيل.. اعرف أسباب عدم القبول في الضمان الاجتماعي المطور 1455 وخطوات الاستعلام عن الأهلية

يعتبر الضمان الاجتماعي المطور 1445 أحد أهم الخدمات التي توفرها المملكة العربية السعودية لكافة مواطنيها داخل المملكة، وخاصة الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل وذلك من أجل مساعدتهم ماديًا، وتوفير حياة كريمة لهم. لذا، يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة عن أسباب عد القبول في الضمان الاجتماعي المطور.

وفي هذا الموضوع، توضح بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها كافة التفاصيل الخاصة حول أسباب عد القبول في الضمان الاجتماعي المطور.

أسباب عدم القبول في الضمان الاجتماعي المطور 1455

أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى عدة عوامل تؤدي إلى رفض طلبات الانضمام إلى الضمان الاجتماعي المطور، وهي كالتالي:

عدم إدراج جميع التابعين للمتقدم في الطلب.

غياب المتقدم عن المملكة العربية السعودية لأكثر من 12 شهرًا.

امتلاك المتقدم لمنزل أو مركبة باسمه.

كون المتقدم سجينًا.

تخطي دخل المتقدم للحد الأقصى المسموح به للحصول على المعاش.

إقامة المتقدم في دور الإيواء الحكومية.

وجود أصول أو عقارات ثمينة للمتقدم.

تأخر المتقدم في تحديث البيانات والوثائق الخاصة به.

نقص عقد إيجار إلكتروني فعال للمتقدم.

تزوير البيانات أو المستندات المقدمة.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1445

وللاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1445، يرجى اتباع الخطوات التالية: