- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتفصيل.. اعرف أسباب عدم القبول في الضمان الاجتماعي المطور 1455 وخطوات الاستعلام عن الأهلية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بالتفصيل.. اعرف أسباب عدم القبول في الضمان الاجتماعي المطور 1455 وخطوات الاستعلام عن الأهلية
السعودية
السبت 17/فبراير/2024 - 10:20 م 2/17/2024 10:20:11 PM
يعتبر الضمان الاجتماعي المطور 1445 أحد أهم الخدمات التي توفرها المملكة العربية السعودية لكافة مواطنيها داخل المملكة، وخاصة الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل وذلك من أجل مساعدتهم ماديًا، وتوفير حياة كريمة لهم. لذا، يتساءل الكثير من المواطنين في المملكة عن أسباب عد القبول في الضمان الاجتماعي المطور.
وفي هذا الموضوع، توضح بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها كافة التفاصيل الخاصة حول أسباب عد القبول في الضمان الاجتماعي المطور.
أسباب عدم القبول في الضمان الاجتماعي المطور 1455
أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى عدة عوامل تؤدي إلى رفض طلبات الانضمام إلى الضمان الاجتماعي المطور، وهي كالتالي:
- عدم إدراج جميع التابعين للمتقدم في الطلب.
- غياب المتقدم عن المملكة العربية السعودية لأكثر من 12 شهرًا.
- امتلاك المتقدم لمنزل أو مركبة باسمه.
- كون المتقدم سجينًا.
- تخطي دخل المتقدم للحد الأقصى المسموح به للحصول على المعاش.
- إقامة المتقدم في دور الإيواء الحكومية.
- وجود أصول أو عقارات ثمينة للمتقدم.
- تأخر المتقدم في تحديث البيانات والوثائق الخاصة به.
- نقص عقد إيجار إلكتروني فعال للمتقدم.
- تزوير البيانات أو المستندات المقدمة.
خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1445
وللاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1445، يرجى اتباع الخطوات التالية:
- زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- كتابة اسمك ورقم هويتك.
- اختيار الدفعة التي تود الاستعلام عنها.
- إدخال جميع البيانات الخاصة بك.
- النقر على زر «بحث».
- الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالأهلية ومعرفة إذا كنت مؤهلًا أم لا.
- في حالة عدم الأهلية، يمكنك تقديم اعتراض فوري لإعادة النظر في بياناتك.