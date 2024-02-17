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أحمد جودة - القاهرة - اعرف الوظائف المتاحة وكيفية التقديم.. وزارة الحج والعمرة في المملكة تعلن عن حاجتها لموظفين لعام 2024

منذ إعلان المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف التي تستهدف خدمة المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية التقديم على هذه الوظائف والشروط المطلوبة.

وفيما يلي، تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول وظائف الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية لعام 1445.

وزارة الحج والعمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف التي تستهدف خدمة المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام.

وقد بدأ التقديم يوم الأربعاء الماضي الموافق 14 فبراير 2024، واستمر حتى اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز كفاءة وفعالية منظومة الحج والعمرة، وفيما يلي استعراض للوظائف المتاحة وخطوات التقديم عليها بشكل إلكتروني.

وظائف الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية لعام 1445

تتضمن الوظائف المتاحة في وزارة الحج والعمرة السعودية مجموعة متنوعة من الوظائف الإدارية والفنية والخدمية، وهي موضحة في السطور أدناه:

فني ميكانيك.

مراقب.

مهندسين.

سائقين.

أخصائيين خدمة عملاء.

خطوات ورابط التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة 2024 في المملكة العربية السعودية

يتمثل إجراء التسجيل في الوظائف الموسمية المتاحة على موقع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية في الخطوات الموضحة أدناه.

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة النقر على أيقونة «التوظيف» في القائمة الرئيسية، ثم البحث عن الوظائف المناسبة لمؤهلاتك وخبراتك قراءة الشروط والأحكام لكل وظيفة بعناية قبل التقديم، والتأكد من مطابقة كافة المتطلبات إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك على المنصة اختيار الوظيفة المرغوبة للتقديم، وملء نموذج التقديم الإلكتروني بعناية، مع المراجعة الشاملة للمعلومات المدخلة تحميل جميع المستندات المطلوبة مثل السيرة الذاتية والشهادات التعليمية وشهادات الخبرة مراجعة طلبك بدقة قبل النقر على أيقونة “إرسال”، وسوف تتلقى رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني الخاص بك

بعد التأكيد، عليك الانتظار لعدة أيام لوصول الرد على البريد الإلكتروني بالقبول لإجراء مقابلة العمل أو الاعتذار والرفض.