انت الأن تتابع خبر "تخفيضات كبيرة" عروض يوم التأسيس على الطيران 2024 من الخطوط السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشارك معكم أبرز عروض يوم التأسيس على الطيران 2024 من شركة الخطوط السعودية، وهذه العروض هي واحدة من العديد من التخفيضات والخصومات المميزة التي تشارك بها العديد من الشركات والمتاجر في هذه الفترة بمناسبة ذكري يوم التأسيس السعودي، وإليكم في الفقرات التالية أهم تفاصيل العرض وطريقة الحجز للاستفادة منه.

تشارك شركة الخطوط السعودية في عروض يوم التأسيس 2024 بعرض وخصومات مميزة، ويمكن في الوقت الحالي الاستفادة من عرض الخطوط السعودية في حجز رحلات الطيران الداخلي والخارجي بخصم 25% من إجمالي سعر التذكرة، ويتم الحجز عبر الموقع الرسمي للشركة بالطريقة التي سنوضحها لكم في الفقرة التالية.

طريقة حجز تذاكر الخطوط السعودية

يمكن حجز تذكرة الخطوط السعودية من خلال اتباع الطريقة الموضحة في النقاط التالية:

أولا يجب الدخول على رابط الموقع الرسمي للخطوط السعودية.

من الصفحة الرئيسية للموقع يجب أن يتوجه المسافر إلى قسم حجز التذكرة.

يجب تعبئة النموذج وكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، ومن هذه البيانات تحديد مكان المغادرة ووجهة الوصول.

يتم أيضا تحديد التاريخ المطلوب للرحلة وتاريخ العودة.

بعد ذلك يجب تحديد عدد المسافرين في الرحلة مثل البالغين والأطفال والرضع تحت سن عامين، وكذلك الرضع على مقعد تحت سن عامين.

يجب كذلك تحديد درجة التذكرة المراد حجزها ثم الضغط على خيار “البحث عن الرحلات”.

يعرض الموقع جدول الرحلات المطلوب حجزها، فيتم اختيار الرحلة المطلوبة.

الخطوة التالية هي استكمال إجراءات دفع الرسوم المقررة لإتمام الحجز بشكل ناجح.

إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا المقال بعد توضيح عروض يوم التأسيس على الطيران من شركة الخطوط السعودية 2024، بالإضافة إلى كيفية الحجز بشكل إلكتروني.