انت الأن تتابع خبر الموارد البشرية تكشف عن ضوابط تحديد مستحقات ورثة العامل الوافد بعد وفاته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنبيهًا جديدًا عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس، توضح فيها المستندات المطلوبة لإثبات حق العامل الوافد لدى المنشأة التي يعمل بها حال وفاته، في الوقت الذي أشارت فيه إلى استمرار تلقي طلبات تسجيل المستفيدين الجدد، وكيفية تسجيل أسرة السجين في الحصول على الدعم من الضمان الاجتماعي المطور.

توضيح جديد من الموارد البشرية

وفيما يتعلق بتحديد مستحقات ورثة العامل الوافد بعد وفاته، فأوضحت الوزارة أنه بعد إصدار ما يثبت وفاة الوافد عن طريق وزارة الداخلية، لابد من البدء في إجراءات صرف المستحقات، وذلك من خلال القيام بحجز موعد لمراجعة مكتب العمل من قبل ممثل المنشأة لتحديد المبالغ المستحقة على صاحب العمل إن وجدت، وذلك خلال الرد على استفسار بشأن الحقوق المكفولة لورثة عامل من الجنسية السودانية بعد وفاته

واستمرار تسجيل المستفيدين الجدد