انت الأن تتابع خبر الموارد البشرية تكشف عن ضوابط تحديد مستحقات ورثة العامل الوافد بعد وفاته والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنبيهًا جديدًا عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس، توضح فيها المستندات المطلوبة لإثبات حق العامل الوافد لدى المنشأة التي يعمل بها حال وفاته، في الوقت الذي أشارت فيه إلى استمرار تلقي طلبات تسجيل المستفيدين الجدد، وكيفية تسجيل أسرة السجين في الحصول على الدعم من الضمان الاجتماعي المطور.
توضيح جديد من الموارد البشرية
- وفيما يتعلق بتحديد مستحقات ورثة العامل الوافد بعد وفاته، فأوضحت الوزارة أنه بعد إصدار ما يثبت وفاة الوافد عن طريق وزارة الداخلية، لابد من البدء في إجراءات صرف المستحقات، وذلك من خلال القيام بحجز موعد لمراجعة مكتب العمل من قبل ممثل المنشأة لتحديد المبالغ المستحقة على صاحب العمل إن وجدت، وذلك خلال الرد على استفسار بشأن الحقوق المكفولة لورثة عامل من الجنسية السودانية بعد وفاته
واستمرار تسجيل المستفيدين الجدد
- ومن ناحية أخرى، تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إتاحتها للأسر التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الشروط الأساسية المطلوب توافرها في المستفيدين الجدد، في حين حددت إجراءات إضافة السجين في الضمان الاجتماعي وكذلك الإجراءات الصحيحة المطلوبة في حالة نتيجة الأهلية غير مؤهل، لافتة إلى أنه يجب على الأسرة إضافة التابع “السجين” عند تقديم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي تجنبًا لتأثر استحقاق المعاش بسبب عدم إضافة جميع التابعين.
- وأشارت الوزارة إلى أنه عند تسجيل الأسرة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، يُضاف على الفور السجين كتابع ولا حاجة لتأكيد التبعية من قبله، كما يتم التحقق من حالة السجين إلكترونيًا بشكل شهري من خلال الربط مع الجهات ذات العلاقة.