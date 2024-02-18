انت الأن تتابع خبر السوق المالية تعتمد رسميًا تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مجلس هيئة السوق المالية السعودية، رسميًا، اعتماده تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، وتعديل قواعد طرح الأوراق المالية، وذلك استنادًا إلى أدوارها التي حددها نظام المساهمات العقارية، ويسرى الأمر أيضًا على الالتزامات المستمرة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائحها الأساسية وقواعدها المنظمة، على أن يتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.

توضيح هيئة السوق المالية

وأوضحت الهيئة إلى أنه تم تنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية، وتنظيم إصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة فيها، وذلك لمواكبة التطور الكبير الذي يشهده القطاع العقاري، وفتح قنوات تمويلية واستثمارية جديدة، بهدف تحديد المتطلبات اللازم استيفائها قبل طرح تلك الشهادات أو تسويقها أو الإعلان عنها أو جمع الأموال لها، ومتطلبات الطرح الخاص والطرح العام لهذه الشهادات.

تنظيم التزامات المؤسسة