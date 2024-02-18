انت الأن تتابع خبر السوق المالية تعتمد رسميًا تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلن مجلس هيئة السوق المالية السعودية، رسميًا، اعتماده تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، وتعديل قواعد طرح الأوراق المالية، وذلك استنادًا إلى أدوارها التي حددها نظام المساهمات العقارية، ويسرى الأمر أيضًا على الالتزامات المستمرة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائحها الأساسية وقواعدها المنظمة، على أن يتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
توضيح هيئة السوق المالية
- وأوضحت الهيئة إلى أنه تم تنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية، وتنظيم إصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة فيها، وذلك لمواكبة التطور الكبير الذي يشهده القطاع العقاري، وفتح قنوات تمويلية واستثمارية جديدة، بهدف تحديد المتطلبات اللازم استيفائها قبل طرح تلك الشهادات أو تسويقها أو الإعلان عنها أو جمع الأموال لها، ومتطلبات الطرح الخاص والطرح العام لهذه الشهادات.
تنظيم التزامات المؤسسة
- كما أشارت هيئة السوق المالية إلى الانتهاء من تنظيم التزامات المؤسسة التي سيتم الطرح من خلالها، وتنظيم سجل المساهمين، ومتطلبات الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات، من أجل تحديد أحكام التعليمات المعتمدة، والتأكد من تقديم معلومات كافية إلى المستثمرين في المساهمة العقارية، بما يضمن تمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني على إدراك ودراية.
- وتضمنت التعليمات الجديدة أيضًا، إلزام مؤسسة السوق المالية التي سيتم طرح شهادات مساهمة عقارية من خلالها تقديم طلب كتابي إلى الهيئة، شاملًا البيانات والمستندات المطلوبة قبل 10 أيام على الأقل من التاريخ المقترح للطرح الخاص لشهادات المساهمات العقارية، على أن يتم مراجعة طلبات الطرح العام قبل إصدار قرارها بالموافقة بـ 30 يومًا وفق الشروط والضوابط التي تراها مناسبة، أو رفض الطلب.