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رياض - احمد صلاح - تعتبر مخالفات البلدية من أهم الأمور التي يجب على كافة المواطنين الالتزام

كيفية الاستعلام عن مخالفات البلدية

أوضحت الهيئة البلدية والقروية أنه يمكن الاستعلام على قيمة المخالفات إلكترونياً.

في البداية يلزم على الشخص تسجيل الدخول على منصة بلدي.

يطلب الموقع تسجيل الدخول من خلال تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك، وكلمة إلي، ويلزم تسجيل الكود المرئي الظاهر على الشاشة.

اختيار الاستعلام عن المخالفات البلدية من الخيارات الموجودة على الشاشة، بعدها يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات، مثل رقم السجل التجاري، وبعض البيانات الأخري ثم الضغط على استعلام، وسيتم ظهور كافة التفاصيل الخاصة بالمخالفات على الشاشة.

وقد تم التوضيح بأن قيمة مخالفات البلدية غير ثابتة وتختلف على حسب المخالفة التي قام بها الشخص، فهي تتراوح من 3 آلاف ريال إلى أن تصل إلي 50 ألف ريال سعودي.

كيفية تسديد مخالفات البلدية

أوضحت وزارة التجارة التجارة السعودية بأنه يجب على كافة المواطنين تسديد المخالفات المقيدة عليهم، وبعد الاستعلام على قيمة المخالفات، يتم التساؤل على طريقة التسديد، وهي كالتالي:

تسجيل الدخول على منصة أبشر.