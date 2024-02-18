نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو موعد يوم التأسيس 1445 وما هي مدة الإجازة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل الشعب السعودي في 22 فبراير من كل عام بيوم التأسيس، حيث يعد هذا اليوم مناسبة هامة تبرز تأسيس المملكة في عام 1130 هـ على يد الإمام محمد بن سعود.

- **موعد إجازة يوم التأسيس 1445:**

- في القطاعات الرسمية والخاصة، والمؤسسات غير الربحية، تم تحديد يوم التأسيس كإجازة رسمية في كافة الهيئات والمؤسسات.

- **إجازة مدارس وجامعات يوم التأسيس 1445:**

- أعلنت وزارة التعليم السعودية تأجيل مواعيد الاختبارات للطلاب والطالبات نظرًا لتزامنها مع إجازة يوم التأسيس، وستكون الإجازة ليوم واحد فقط.

- **فعاليات يوم التأسيس 2024 في جدة:**

- تشمل فعاليات يوم التأسيس في جدة:

- فعاليات في منطقة البلد التاريخية.

- فعالية الليوان التي تأخذ الحضور في رحلة زمنية تشمل حركة الأسواق والثقافة السعودية التقليدية.

- معارض تفاعلية وندوات ثقافية وعروض مسرحية تاريخية.

- استعراض الألعاب النارية وعروض الطيران الجوي والعروض العسكرية.

- فعالية قرية التأسيس.