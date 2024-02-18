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ما هو موعد يوم التأسيس 1445 وما هي مدة الإجازة؟

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أحمد جودة - القاهرة - يحتفل الشعب السعودي في 22 فبراير من كل عام بيوم التأسيس، حيث يعد هذا اليوم مناسبة هامة تبرز تأسيس المملكة في عام 1130 هـ على يد الإمام محمد بن سعود.

- **موعد إجازة يوم التأسيس 1445:**
 - في القطاعات الرسمية والخاصة، والمؤسسات غير الربحية، تم تحديد يوم التأسيس كإجازة رسمية في كافة الهيئات والمؤسسات.

- **إجازة مدارس وجامعات يوم التأسيس 1445:**
 - أعلنت وزارة التعليم السعودية تأجيل مواعيد الاختبارات للطلاب والطالبات نظرًا لتزامنها مع إجازة يوم التأسيس، وستكون الإجازة ليوم واحد فقط.

- **فعاليات يوم التأسيس 2024 في جدة:**
 - تشمل فعاليات يوم التأسيس في جدة:
   - فعاليات في منطقة البلد التاريخية.
   - فعالية الليوان التي تأخذ الحضور في رحلة زمنية تشمل حركة الأسواق والثقافة السعودية التقليدية.
   - معارض تفاعلية وندوات ثقافية وعروض مسرحية تاريخية.
   - استعراض الألعاب النارية وعروض الطيران الجوي والعروض العسكرية.
   - فعالية قرية التأسيس.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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