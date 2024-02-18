نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو موعد يوم التأسيس 1445 وما هي مدة الإجازة؟ في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يحتفل الشعب السعودي في 22 فبراير من كل عام بيوم التأسيس، حيث يعد هذا اليوم مناسبة هامة تبرز تأسيس المملكة في عام 1130 هـ على يد الإمام محمد بن سعود.
- **موعد إجازة يوم التأسيس 1445:**
- في القطاعات الرسمية والخاصة، والمؤسسات غير الربحية، تم تحديد يوم التأسيس كإجازة رسمية في كافة الهيئات والمؤسسات.
- **إجازة مدارس وجامعات يوم التأسيس 1445:**
- أعلنت وزارة التعليم السعودية تأجيل مواعيد الاختبارات للطلاب والطالبات نظرًا لتزامنها مع إجازة يوم التأسيس، وستكون الإجازة ليوم واحد فقط.
- **فعاليات يوم التأسيس 2024 في جدة:**
- تشمل فعاليات يوم التأسيس في جدة:
- فعاليات في منطقة البلد التاريخية.
- فعالية الليوان التي تأخذ الحضور في رحلة زمنية تشمل حركة الأسواق والثقافة السعودية التقليدية.
- معارض تفاعلية وندوات ثقافية وعروض مسرحية تاريخية.
- استعراض الألعاب النارية وعروض الطيران الجوي والعروض العسكرية.
- فعالية قرية التأسيس.