نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سداد رسوم تجديد السجل التجاري للشركات في السعودية 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسهيل سداد رسوم تجديد السجل التجاري للشركات في المملكة العربية السعودية، تقدم وزارة التجارة السعودية خدمة تجديد السجل التجاري بشكل إلكتروني، مما يجعل عملية التجديد أمرًا سهلًا وفعّالًا للأفراد والشركات.

سنقدم لكم خطوات سداد رسوم تجديد السجل التجاري للشركات.

خطوات سداد الرسوم:



1. قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار.

2. سجّل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور المتعلقة بالنفاذ الوطني.

3. اختر خدمة "تجديد سجل تجاري شركات" من القائمة الإلكترونية.

4. أدخل رمز التحقق الذي يرسل عبر الهاتف الجوال لتأكيد هويتك.

5. حدد السجل التجاري الذي ترغب في تجديده وعدد السنوات.

6. مراجعة فاتورة التجديد والتأكد من صحة المعلومات والرسوم المطلوبة.

7. قبل المتابعة، وافق على الشروط والأحكام المتعلقة بعملية التجديد.

8. اختر طريقة الدفع المفضلة: سداد، مدى، فيزا كارد، أو ماستر كارد.

9. أدخل بيانات الدفع ورقم بطاقة الائتمان، واختر "ابدأ عملية الدفع".

10. أدخل الرمز الذي يرسله الهاتف الجوال لتأكيد الدفع.

11. بعد الدفع الناجح، ستتلقى رسالة تأكيد عبر الهاتف الجوال.

رسوم تجديد السجل التجاري للشركات:



- رسوم السجل التجاري الرئيسي (محدود الدخل): 1200 ريال سنويًا.

- رسوم السجل التجاري الفرعي: 600 ريال سنويًا.

- رسوم السجل التجاري الرئيسي (شركات توصية بسيطة أو تضامنية): 800 ريال سنويًا.

- رسوم السجل التجاري الفرعي (شركات توصية بسيطة أو تضامنية): 400 ريال سنويًا.

تُختلف رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط والدرجة.