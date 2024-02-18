نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول في الحرس الوطني السعودي 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نتائج القبول في الحرس الوطني السعودي 1445، تثير استفسارات حول رابط استعلام نتائج القبول في الحرس الوطني السعودي لعام 1445 اهتمام الكثيرين، ومن المتوقع أن تكون النتائج متاحة في الساعات القادمة بعد فتح باب التسجيل في الحرس الوطني.

تعتبر وظائف الحرس الوطني من بين الوظائف العسكرية المهمة والمميزة، ويوفر التسجيل فيها فرصًا للحصول على حقوق كاملة للمتقدمين.

الاستعلام عن نتائج الالتحاق بالحرس الوطني السعودي 1445:

بعد فترة من الانتظار، ستعلن النتائج قريبًا، ويمكنك التحقق منها باتباع الخطوات التالية:

1. زيارة بوابة الحرس الوطني عبر الموقع الرسمي.

2. التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

3. اختيار خيار "نتائج القبول".

4. إدخال رقم الهوية الوطنية ورمز التفويض.

5. النقر على الزر لعرض النتائج.

شروط التجنيد بالحرس الوطني السعودي 1445:

هذه بعض الشروط الأساسية:

- الجنسية السعودية من أب وأم سعوديين.

- العمر بين 18 و60 عامًا.

- الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية.

- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- حسن السيرة والسلوك، وعدم وجود أحكام سابقة.

- صحة جيدة وفحص طبي شامل.

انضم إلى الحرس الوطني السعودي وكن جزءًا من هذه الوظيفة العسكرية المهمة.