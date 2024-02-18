نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية 1445، يثير البحث عن موعد صرف الراتب اهتمام المستفيدين، وأعلنت مؤسسة التقاعد في المملكة أن جميع المتقاعدين سيحصلون على راتب شهري لتوفير حياة كريمة.

نستعرض خلال السطور التالية موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية لعام 1445.

موعد صرف الرواتب:



أعلنت مؤسسة التقاعد أن موعد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة هو 25 من كل شهر ميلادي. في حالة تزامن يوم الصرف مع عطلة رسمية، يتم تقديم أو تأخير الصرف عن يوم 25.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد:



1. زيارة موقع المؤسسة العامة للتقاعد الإلكتروني.

2. تسجيل الدخول إلى حسابك على الموقع.

3. الانتقال إلى خدمات الإلكترونية.

4. اختيار خيار "استعلام عن الراتب".

5. إدخال رقم الهوية الوطنية.

6. النقر على زر "استعلام".

حالات إيقاف رواتب التقاعد:



تم نوهت وزارة التأمينات الاجتماعية بحالات إيقاف رواتب التقاعد وتشمل:

- بلوغ الأبناء 21 عامًا إلى أن يبلغوا 25 عامًا.

- عمل أحد الأبناء في القطاعات الحكومية أو الخاصة.

- زواج أحد الأبناء المستفيدين.

- التقاعد في إحدى القطاعات الخاصة.

- وفاة المستفيد.

تسهل خطوات الاستعلام وتوفير المعلومات لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم بكل يسر.