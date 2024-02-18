انت الأن تتابع خبر رابط التسجيل في حج الداخل 1445 عبر موقع وزارة الحج والعمرة وأسعار الحملات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع بداية التسجيل في موسم الحج 1445 الحالي وقد زاد البحث بشكل كبير من قبل الكثير من المسلمين في جميع البقع الإسلامية عن رابط التسجيل في الحج 1445، حيث قد تم الاعلان بشكل رسمي من قبل وزارة الحج عن فتح باب التسجيل في الموسم الخاص بالحج للعام الهجري الحالي، وقد تمت اتاحة التسجيل بشكل إلكتروني ليسهل للجميع التسجيل في الحج عبر الموقع الالكتروني المطروح.

لقد تم الإعلان بشكل رسمي من قبل وزارة الحج والعمرة داخل المملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل في الحج 1445، وذلك ليبدأ كافة المواطنين من المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية بالتسجيل والاختيار بين الباقات المتنوعة لموسم الحج للعام الهجري الجاري.

ومن الجدير بالذكر أن الباقات قد أتت بأسعار متنوعة تبدأ من اربعة آلاف ريال سعودي وحتى ثلاثة عشر ألف ريال سعودي، حيث قد أتت الباقة الاولى ابتداءً من 10,366.10 ريال سعودي، اما عن الباقة الثانية فإنها تبدأ من 8,092.55 ريال سعودي، الباقة الثالثة تبدأ من 13,265.25 ريال سعودي، اما عن الباقة الرابعة والأخيرة فإنها تبدأ من 4,099.75 ريال سعودي.

خطوات ورابط التسجيل في الحج 1445