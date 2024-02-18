انت الأن تتابع خبر وفاة الشيخ عبدالله السويلم تُحزن الجميع.. ومغردون يتداولون آخر مقاطعه الدعوية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - توفي أمس الشيخ الداعية عبد الله بن أحمد بن فوزان السويلم – رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته، حيث نشر أحد أفراد أسرة “الشيخ السويلم” أمس السبت 17 فبراير 2024 عبر منصة “إكس” قائلاً: «انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ عبد الله بن أحمد بن فوزان السويلم – غفر الله له وأدخله جناته؛ وقد قمنا بالصلاة عليه اليوم بعد صلاة الظهر في مسجد الملك خالد في مدينة الرياض، وتم دفنه في مقابر الشمال».
وفاة الشيخ عبد الله السويلم
- وقام الدكتور “سعد الخثلان” بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبر حسابه الرسمي لمنصة “إكس” بالدعاء إلى الشيخ عبد الله بن أحمد بن فوزان السويلم قائلاً: «اللهم اغفر لعبدك الشيخ عبد الله بن أحمد بن فوزان السويلم وارحمه وأسكنه فسيح جناتك ونور له قبره، وارفعه إلى أعلى درجاتك واخلفه في الصديقين والشهداء والصالحين».
- وتداول العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي بنشر آخر مقاطع الفيديو للشيخ عبد الله بن أحمد بن فوزان السويلم –رحمة الله تعالي- الذي كان يتحدث فيها عن الأعمال الصالحة وفعل الخيرات وابتغاء مرضاة الله.
عظم الله أجرنا وجبر كسرنا في فقيدنا #الشيخ_عبدالله_السويلم
اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال واجعل
قبره روضة من رياض الجنة واربط على قلوب أهله والمسلمين في فقده .
إذا ما مات ذو علم وتقوى
فقد ثُلِمت من الإسلام ثُلمة .
رحمك الله يا
#الشيخ_عبدالله_السويلم pic.twitter.com/jXQnYLI0u4
عظم الله أجرنا وجبر كسرنا في فقيدنا #الشيخ_عبدالله_السويلم
كما نشر أحد رواد منصة “إكس” مقطع فيديو إلى الشيخ السويلم – رحمه الله تعالي- لأخر حلقاته وقام بالتعليق عليها: «رحمة الله على الشيخ السويلم غفر الله لك وأسكنك فسيح جناته وجعلك في أعلى درجات الجنة … وإنا لله وإنا إليه راجعون»
وصية خالدة للشيخ السويلم
- كما نشر أحد متابعين الشيخ السويلم من خلال أخر مقاطع فيديو الشيخ يوصي المسلمين بالمحافظة على الصلاة وقال: «وصية الشيخ عبد الله السويلم وهو على فرش المرض… وكان يوصي بالصلاة غفر الله إليه ورفعه إلى أعلى درجاته الجنة».
🌟وصية #الشيخ_عبدالله_السويلم وهو على سرير المرض ..
كان يوصي بالصلاة غفر الله له ورفع درجته في الجنة .
https://t.co/zoFL9JjG3r
🌟وصية #الشيخ_عبدالله_السويلم وهو على سرير المرض ..
رحمة الله وتعالى على الفقيد الراحل.