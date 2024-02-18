انت الأن تتابع خبر وفاة الشيخ عبدالله السويلم تُحزن الجميع.. ومغردون يتداولون آخر مقاطعه الدعوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفي أمس الشيخ الداعية عبد الله بن أحمد بن فوزان السويلم – رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته، حيث نشر أحد أفراد أسرة “الشيخ السويلم” أمس السبت 17 فبراير 2024 عبر منصة “إكس” قائلاً: «انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ عبد الله بن أحمد بن فوزان السويلم – غفر الله له وأدخله جناته؛ وقد قمنا بالصلاة عليه اليوم بعد صلاة الظهر في مسجد الملك خالد في مدينة الرياض، وتم دفنه في مقابر الشمال».

وفاة الشيخ عبد الله السويلم

وقام الدكتور “سعد الخثلان” بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبر حسابه الرسمي لمنصة “إكس” بالدعاء إلى الشيخ عبد الله بن أحمد بن فوزان السويلم قائلاً: «اللهم اغفر لعبدك الشيخ عبد الله بن أحمد بن فوزان السويلم وارحمه وأسكنه فسيح جناتك ونور له قبره، وارفعه إلى أعلى درجاتك واخلفه في الصديقين والشهداء والصالحين».

وتداول العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي بنشر آخر مقاطع الفيديو للشيخ عبد الله بن أحمد بن فوزان السويلم –رحمة الله تعالي- الذي كان يتحدث فيها عن الأعمال الصالحة وفعل الخيرات وابتغاء مرضاة الله.

عظم الله أجرنا وجبر كسرنا في فقيدنا #الشيخ_عبدالله_السويلم

اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال واجعل

قبره روضة من رياض الجنة واربط على قلوب أهله والمسلمين في فقده .



إذا ما مات ذو علم وتقوى

فقد ثُلِمت من الإسلام ثُلمة .

رحمك الله يا

#الشيخ_عبدالله_السويلم pic.twitter.com/jXQnYLI0u4 — صالحه بنت صالح 🇸🇦 (@lh16841672) February 17, 2024

كما نشر أحد رواد منصة “إكس” مقطع فيديو إلى الشيخ السويلم – رحمه الله تعالي- لأخر حلقاته وقام بالتعليق عليها: «رحمة الله على الشيخ السويلم غفر الله لك وأسكنك فسيح جناته وجعلك في أعلى درجات الجنة … وإنا لله وإنا إليه راجعون»

وصية خالدة للشيخ السويلم

كما نشر أحد متابعين الشيخ السويلم من خلال أخر مقاطع فيديو الشيخ يوصي المسلمين بالمحافظة على الصلاة وقال: «وصية الشيخ عبد الله السويلم وهو على فرش المرض… وكان يوصي بالصلاة غفر الله إليه ورفعه إلى أعلى درجاته الجنة».

🌟وصية #الشيخ_عبدالله_السويلم وهو على سرير المرض ..

كان يوصي بالصلاة غفر الله له ورفع درجته في الجنة .

https://t.co/zoFL9JjG3r — ماجد العتيبي (ابو اياد ) (@alholom27) February 17, 2024

رحمة الله وتعالى على الفقيد الراحل.