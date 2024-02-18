انت الأن تتابع خبر البرنامج يوضح: هل موعد إيداع دعم سكني قبل أم بعد إجازة يوم التأسيس؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضح حساب العناية بالمستفيدين التابع إلى صندوق التنمية العقارية بالمملكة بالإجابة على سؤال أحد المستفيدين بشأن موعد إيداع الدعم السكني لشهر فبراير الجاري هل سيكون قبل يوم التأسيس أم بعده.

موعد إيداع الدعم السكني

يتفاعل حساب العناية بالمستفيدين الخاص بصندوق التنمية العقارية مع المستفيدين عبر الحساب الرسمي، ومن أبرز الأسئلة التي جاءت إلى الحساب من أحد الموظفين يسأل: «متى ينزل الدعم السكني لشهر فبراير هل سيكون قبل يوم التأسيس أو بعده؟».

وقامت عناية المستفيد بالرد كالتالي: «السلام عليكم… من المقرر أن يوم 24 فبراير سيكون يوم السبت وهذا عطلة رسمية، لذلك سيتم إيداع الدعم للمستفيدين يوم الأحد 25 فبراير 2024 إلى يومين عمل وهذا الحد الأقصى».

إيداع الدعم السكني

أعلن صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية منذ فترة عن إيداع مبلغ بقيمة 965 مليون ريال في الحسابات الخاصة بالمستفيدين “سكني” التابع إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال شهر يناير 2024.

وجاء هذا ضمن الجهود المبذولة من الحكومة السعودية لتحسين مستوى المستفيدين على العيش حياة كريمة من خلال تملك مسكن، وهذا يأتي في إطار أهداف برامج رؤية المملكة 20230.

وأكد “منصور بن ماضي” الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري أن قيمة إجمال مستحقات المستفيدين خلال شهر يناير إلى نحو 965 مليون ريال، وتم تخصيص دعم أرباح العقود التمويلية للمواطنين المستفيدين من منتج البناء الذاتي، وكذلك منتج الوحدات السكنية الجاهزة ومنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

يوم التأسيس

والجدير بالذكر أن يوم التأسيس هو يوم يحتفل به الشعب السعودي بمناسبة تأسيس الدولة الذي يوافق يوم 22 فبراير من كل عام.

22 فبراير ..

مناسبة وطنية تحكي أمجاد ثلاثة قرون على تأسيس الدولة السعودية.#يوم_بدينا#يوم_التأسيس pic.twitter.com/T9641yz6hw — يوم التأسيس (@SAFoundingDay) February 11, 2024

حيث اعلن خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز” عام 2022 من خلال قرار ملكي أن يوم 22 فبراير من كل عام سيكون الذكري السنوية للاحتفال بـ يون تأسيس الدولة السعودية وستكون إجازة رسمية لجميع موظفي الدولة والطلاب والطالبات.