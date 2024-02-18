انت الأن تتابع خبر "الآن" رابط تقديم وظائف الحرس الملكي 1445 وأهم شروط القبول والمؤهلات المطلوبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشير إلي رابط تقديم وظائف الحرس الملكي 1445، وذلك بعد أن تم صدور إعلان رسمي صبيحة اليوم الأحد بفتح باب القبول والتسجيل بداية من اليوم ولمدة أسبوع واحد فقط، وفي هذا التقرير تجد تفاصيل حول شروط القبول، وآلية التقديم علي الوظائف، حيث إن الألف من الرجال في المملكة العربية السعودية يرغب في شغل تلك الوظائف ذات المكانة المرموقة في القطاع العسكري بالمملكة.

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" الحرس الملكي " يعلن رسمياً توفر وظائف لخريجي الثانوية العامة .. وعلى الراغبين الدخول والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني:



👇👇https://t.co/Ik0tcPxbFh — خبر عاجل (@AJELNEWS24) February 18, 2024

بعد أن أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن وظيفة أمن وحماية في الحرس الملكي صبيحة اليوم الأحد 8 شعبان 1445 الموافق 18 فبراير 1445، نجد أن البحث عن رابط التقديم يتصدر محركات البحث جوجل الآن، وبالفعل أعلنت الوزارة أن من يرغب في التقديم يمكنه زيارة الرابط الرسمي https// irec. srg. gov. sa وتدوين البيانات المطلوبة من أجل تسجيل طلب شغل الوظائف المعلنة.

شروط القبول في وظائف الحرس الملكي

تم تعيين عدد من الشروط والضوابط من أجل قبول طلبات الالتحاق بوظيفة الحرس الملكي 1445، وفي حالة توافر تلك الشروط يكن للمتقدمين والولية القبول، وإذا لم تتوافر تلك الشروط يكن القبول الأولي لمن يمتلك معظم تلك الشروط

المتقدم يجمل شهادة الثانوية العامة.

سعودي الجنسية من حيث المنشأ والإقامة.

الحد الأدنى لعمر المتقدم 23 عام ولا يقبل من هم دون هذا العمر.

طول المتقدم لا يقل عن 175 سم.

تناسق الهيئة العامة للجسم وتناسب الطول مع الوزن.

متى ينتهي التقديم علي وظائف الحرس الملكي 1445

ينتهي التقديم علي الوظائف المعلنة في الحرس الملكي 1445 يوم 14 شعبان 1445، حيث أعلنت الوزارة قبول طلبات شغل الوظائف بداية من ظهر اليوم الأحد 8 شعبان لمدة أسبوع واحد فقط.

الية التقديم علي وظائف الحرس الملكي 1445

أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن تفعيل رابط للتسجيل في وظائف الحرس الملكي 1445، وتلك هي الخطوات المتبعة للتسجيل