نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور 1445دون الحاجة إلى كلمة السر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كيفية استعلام نتائج الطلاب عبر نظام نور للفصل الدراسي الثاني 1445، تقترب نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 1445 في المملكة العربية السعودية، مما يشكل فرصة للطلاب وأولياء الأمور للاطلاع على نتائج الطلاب عبر نظام نور.

إليك خطوات سهلة للاستعلام:

1. قم بزيارة الموقع الرسمي لنظام نور.

2. أدخل معلومات حساب الطالب، بما في ذلك رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

3. أدخل الرمز التحقق المرئي.

4. انقر على "تسجيل الدخول" للوصول إلى حساب الطالب.

5. اختر "نتائج الطلاب" من قائمة الخدمات.

6. أدخل اسم الطالب ورقم الهوية الوطنية.

7. حدد العام الدراسي واختر الصف الدراسي.

8. انقر على "بحث" لعرض نتائج الطالب.

الاستعلام دون كلمة المرور:



1. زر الموقع الرسمي لنظام نور.

2. انقر على "تسجيل الدخول".

3. أدخل اسم المستخدم وانقر على "هل نسيت كلمة المرور".

4. أضف رقم الهوية المرتبط بحسابك.

5. أدخل رمز التحقق المرئي.

6. أدخل رقم الهاتف المسجل في نظام نور.

7. انقر على "إرسال" لتلقي رمز التأكيد.

8. بعد استلامه، أعد تعيين كلمة المرور.

هذه الخطوات تسهل على الطلاب الاطلاع على نتائجهم بكل سهولة دون الحاجة إلى كلمة المرور.