نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة المرقاب السعودية الجديد على القمر الصناعي نايل سات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تردد قناة المرقاب السعودية الجديد على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر فضائية المرقاب واحدة من أشهر القنوات السعودية والتي تتميز بشعبيتها، حيث تركز على تقديم محتوى يعكس التراث والثقافة السعودية، بالإضافة إلى ذلك، تقدم القناة تغطية شاملة للمناسبات العامة والخاصة في المملكة العربية السعودية، مما يجعلها مصدرًا هامًا للمشاهدين. لذا، يبحث العديد من عشاق البرامج التراثية عن تردد قناة المرقاب على النايل سات لمتابعة برامجها ومحتواها المميز.

وفي هذا الموضوع، تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية التردد الجديد لقناة المرقاب السعودية على النايل سات مع لمحة عنها.

لمحة عن قناة المرقاب وبرامجها

تأسست قناة المرقاب على يد الشيخ مسعد بن سمار العتيبي، وهي تعني بخدمة المجتمع السعودي والخليجي من خلال التركيز على الثقافة الشعبية والشعر والمناسبات العامة والخاصة، تنظم القناة مجموعة من المهرجانات الشعرية والتراثية التي تسلط الضوء على تراث وثقافة المملكة العربية السعودية.

تحظى قناة المرقاب بشعبية كبيرة بين القنوات السعودية الأخرى، حيث تعتبر من أكثر القنوات مشاهدة، ويعزى ذلك إلى قدرتها على تلبية احتياجات ورغبات المشاهدين من خلال محتوى تراثي متنوع ذو جودة عالية، تتميز القناة بالاستفادة من التقنيات الحديثة في الإنتاج والبث، مما يجعل محتواها جذابًا وشيقًا للمشاهدين، وهذا يجعلها تحتل مكانة مميزة بارزة في قلوب الجمهور مقارنة بغيرها من القنوات.

تردد قناة المرقاب لعام 2024

تقدم السطور التالية تفاصيل تردد قناة المرقاب على القمر الصناعي نايل سات، مما يسهل على المشاهدين متابعتها بسهولة على مدار الساعة.

القمر: نايل سات

التردد: 11636 (V)

27500 – 5/6

الجودة: HD

ويجدر الإشارة إلى أن اسم القناة في قائمة القنوات: «Al Mergab».