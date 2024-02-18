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أحمد جودة - القاهرة - تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر 1445.. خطوات سهلة وشروط واضحة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فرصة لتعديل المؤهل الدراسي عبر منصة “أبشر”، بهدف تسهيل الإجراءات على جميع المواطنين السعوديين، تُعتبر “أبشر” واحدة من أبرز المنصات الإلكترونية التي توفر خدمات متعددة للمواطنين، مما يسهم في توفير الوقت والجهد بشكل كبير.

شروط تعديل المؤهل الدراسي في أبشر



أعلنت منصة أبشر عن عدد من الشروط الهامة التي يجب على المتقدم القيام بها لتعديل المؤهل الدراسي من خلال المنصة، وجاءت أهم الشروط كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم لخدمة تعديل المؤهل الدراسي من الجنسية السعودية ومسجل في منصة “أبشر”.

يجب أن يكون المؤهل التعليمي الجديد معتمد من وزارة التعليم السعودية.

يجب أن يصدر المؤهل التعليمي السابق من مؤسسة تعليمية معتمدة.



في حال عدم القدرة على تعديل البيانات عبر منصة “أبشر”:

ينبغي حجز موعد مسبق على المنصة.

الذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية في الموعد المحدد.

تقديم طلب تعديل المؤهل الدراسي للموظف المسؤول.

إحضار الأوراق الرسمية المطلوبة.

-يقوم الموظف بفحص الطلب والأوراق، وفي حال توافرها يتم تعديل المؤهل الدراسي.



خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر أبشر



يتاح لجميع المستفيدين تعديل المؤهل الدراسي في حال اكتشاف أي خطأ في بيانات الهوية الوطنية، أو لتحديث المؤهل التعليمي من متوسط إلى جامعي للالتحاق بالوظائف المتاحة في مختلف المؤسسات والشركات. يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة “أبشر” الإلكترونية.

تحديد خانة الأحوال المدنية.

الضغط على مركز الرسائل والطلبات.

اختيار “طلب جديد”.

النقر على “خدمات السجل المدني”.

تحديد “تعديل المؤهل الدراسي”.

إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم بالكامل، والمؤهل الدراسي الجديد، ورقم الهوية.

إحضار جميع المستندات المطلوبة، بما في ذلك المؤهل الدراسي الجديد.

الضغط على خانة “حفظ”.