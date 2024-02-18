تعرف على أرقام الضمان الاجتماعي وكيفية التواصل

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رياض - احمد صلاح - يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور أحد أهم البرامج الحكومية التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر والأفراد ذوي الدخل المحدود في المملكة العربية السعودية، ويرتبط البرنامج برقم خاص يعرف باسم “رقم الضمان الاجتماعي المطور”، وهو بمثابة بوابة التواصل للاستفادة من خدمات البرنامج المختلفة.
ما هو رقم الضمان الاجتماعي المطور؟
- هو رقم فريد يتكون من 10 أرقام يمنح لكل أسرة أو فرد مسجل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور. يستخدم هذا الرقم في مختلف المعاملات المتعلقة بالبرنامج، مثل:
- التسجيل في البرنامج.
- الاستعلام عن أهلية الدعم.
- تحديث البيانات الشخصية.
- تقديم الطلبات.
- استلام الدعم المالي.
كيف يمكن الحصول على رقم الضمان الاجتماعي المطور؟
يمكن الحصول على رقم الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
- التسجيل في البرنامج عبر منصة “الحماية الاجتماعية”.
- إكمال جميع البيانات الشخصية المطلوبة.
- تحميل المستندات المطلوبة.
- مراجعة الطلب من قبل الجهة المختصة.
- إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رقم الضمان الاجتماعي المطور.
كيف يمكن التواصل للاستفادة بالدعم؟
توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قنوات متعددة للتواصل للاستفادة من خدمات برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وهي:
- منصة “الحماية الاجتماعية”، يمكن للمستفيدين الدخول إلى المنصة من خلال الرابط لتقديم الطلبات والاستعلام عن حالة الطلب وتحديث البيانات الشخصية.
- مركز الاتصال الموحد، يمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الرقم 19908 من داخل المملكة العربية السعودية أو على الرقم +966112020099 من خارج المملكة.
- تطبيق “حسابي”، يمكن للمستفيدين تحميل تطبيق “حسابي” من متجر التطبيقات الذكية واستخدامه لتقديم الطلبات والاستعلام عن حالة الطلب وتحديث البيانات الشخصية.
- فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يمكن للمستفيدين زيارة أقرب فرع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم الطلبات والاستعلام عن حالة الطلب وتحديث البيانات الشخصية.