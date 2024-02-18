تعرف على أرقام الضمان الاجتماعي وكيفية التواصل

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رياض - احمد صلاح - يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور أحد أهم البرامج الحكومية التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر والأفراد ذوي الدخل المحدود في المملكة العربية السعودية، ويرتبط البرنامج برقم خاص يعرف باسم “رقم الضمان الاجتماعي المطور”، وهو بمثابة بوابة التواصل للاستفادة من خدمات البرنامج المختلفة.

ما هو رقم الضمان الاجتماعي المطور؟

هو رقم فريد يتكون من 10 أرقام يمنح لكل أسرة أو فرد مسجل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور. يستخدم هذا الرقم في مختلف المعاملات المتعلقة بالبرنامج، مثل:

التسجيل في البرنامج.

الاستعلام عن أهلية الدعم.

تحديث البيانات الشخصية.

تقديم الطلبات.

استلام الدعم المالي.

كيف يمكن الحصول على رقم الضمان الاجتماعي المطور؟

يمكن الحصول على رقم الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:

التسجيل في البرنامج عبر منصة “الحماية الاجتماعية”.

إكمال جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

تحميل المستندات المطلوبة.

مراجعة الطلب من قبل الجهة المختصة.

إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رقم الضمان الاجتماعي المطور.

كيف يمكن التواصل للاستفادة بالدعم؟

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قنوات متعددة للتواصل للاستفادة من خدمات برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وهي: