شروط فتح حساب بنكي في بنك الجزيرة بالسعودية

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رياض - احمد صلاح - فتح حساب بنكي في بنك الجزيرة واستبدال نقاط المكافآت، فيعد بنك الجزيرة من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم العديد من الخدمات المصرفية المميزة للأفراد والشركات، والآن نتعرف على شروط فتح حساب والخطوات.

شروط فتح حساب بنكي في بنك الجزيرة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيمًا بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

أن يكون لدى المتقدم إثبات هوية ساري المفعول.

أن يكون لدى المتقدم إثبات عنوان ساري المفعول.

أن يكون لدى المتقدم حد أدنى لفتح الحساب.

خطوات فتح حساب بنكي في بنك الجزيرة

زيارة أحد فروع بنك الجزيرة.

الحصول على نموذج طلب فتح الحساب.

ملء نموذج طلب فتح الحساب بدقة.

إرفاق المستندات المطلوبة.

تقديم طلب فتح الحساب.

المستندات المطلوبة لفتح حساب بنكي في بنك الجزيرة

صورة من الهوية الوطنية.

صورة من جواز السفر (لغير السعوديين).

صورة من إثبات العنوان.

أي مستندات أخرى يطلبها البنك.

برنامج أجواء مكافآت بنك الجزيرة

يقدم بنك الجزيرة برنامج أجواء مكافآت لعملائه، حيث يحصل العملاء على نقاط مكافآت مقابل كل عملية شراء يقومون بها باستخدام بطاقات بنك الجزيرة الائتمانية.

كيفية استبدال نقاط المكافآت