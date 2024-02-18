انت الأن تتابع خبر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان: اليوم انتهاء المهلة التصحيحية لإصدار شهادة امتثال المباني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، أن اليوم الأحد الموافق 18 فبراير 2024 هو اليوم الأخير في المهلة التصحيحية لمعالجة مخالفات التشوه البصري، الذي تم وضعه من قبل الوزارة من أجل ضمان الالتزام من أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع بخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري في كافة أنحاء المملكة، وفقًا للبيان الرسمي الذي أصدرته الوزارة من قبل.

بيان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بأن اليوم هو الأخير من المهلة الممنوحة للتصحيح من أجل معالجة التشوهات البصرية، مع العلم أنها أعلنت العام الماضي إصدار شهادة امتثال المباني بهدف توفير بيئة صحية عمرانية ومستدامة وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة، ويُمكنك الإطّلاع على المزيد من المعلومات عن تلك الشهادة من خلال الصورة التالية.

التزام المباني بالمستهدفات والضوابط