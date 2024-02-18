انت الأن تتابع خبر هل صحيح زيادة رواتب المتقاعدين 1445 بأمر ملكي ونزول 3 أضعاف المعاش التقاعدي منحة رمضان 1445؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتساءل الأشخاص بالوقت الحالي عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في السعودية وقالوا بأن نسبة هذه الزيادة قد تكون 15% وهناك البعض الآخر ذكر بأنها 3 أضعاف المعاش التقاعدي، اعتقادًا منهم بأنه قد صدر أمر ملكي بشأن ذلك بمناسبة شهر رمضان، وصرف زيادة للمتقاعدين عسكريين ومدنيين، وفيما يلي نستعرض الرد من قِبل مؤسسة التقاعد على كل هذه الأخبار، وأوضحت الموعد الأساسي لصرف الرواتب خلال هذا الشهر.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في السعودية

صرحت مؤسسة التأمينات بأنه لا صحة للأخبار التي وردت بشأن زيادة الرواتب الخاصة بالمتقاعدين، إن كانوا متقاعدين عسكريين أو مدنيين في السعودية، ولا يوجد صحة لذلك الخبر الذي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وسيتم صرف رواتب المتقاعدين دون أي زيادة، وليس هناك أي أمر ملكي يدل على مكافآت مالية تدرج بمناسبة يوم التاسيس أو حتى لرمضان مالم يصدر توجيه ملكي يفيد بصرفها وفي حال تم الإعلان عن أي زيادة بهذا الصدد سنوافيكم.

موعد صرف راتب التقاعد فبراير

رواتب المتقاعدين تصرف عادة 25 بالشهر الميلادي، ولكن أحيانًا يأتي الصرف مصادفًا لعطلة من العطلات الأسبوعية أو الرسمية، وبالتالي يتأخر الصرف إن كان يوم السبت، ويتقدم الموعد إن كان الجمعة، أما عن صرف رواتب التقاعد هذا الشهر فإنها تكون في موعدها 25 فبراير 2024 الموافق 15 شعبان 1445، ويكون الوقت المتبقي عليها من الآن 13 يوم.

الاستعلام عن راتب التقاعد

يستطيع الأشخاص الآن أن يقوموا بالاستعلام عن رواتب المتقاعدين، ويتعرفون على موعد صرفها وقيمتها إلى غيرها من المعلومات التي تدور حولها، وذلك عبر استخدام خدمة الاستعلام عن الرواتب التي وضعتها المؤسسة وهي كالآتي:

أولًا لابد من الدخول للصفحة الرئيسية التابعة لمؤسسة التأمينات.

بإمكان المواطن أن يصل لحسابي الشخصي عبر كتابة البيانات من اسم المستخدم كلمة المرور.

اضغط على خانة خدمات التقاعد.

انقر فوق كلمة بيانات الراتب.

يضاف رقم سجل المدني بمكان الصحيح.

اضغط على استعلام.

تظهر كافة البيانات التي تتعلق برواتب التقاعد بالنسبة للأفراد المدنية والعسكرية.

سلم رواتب المتقاعدين

أوضحت مؤسسة التقاعد سلم رواتب للأشخاص المتقاعدين، وبإمكانهم الإطلاع لمعرفة قيمة الراتب الذي سيتم صرفه، كما أنها تختلف حسب الرتبة الوظيفية التي يشغلها الأشخاص، وإليكم سلم الرواتب وهو كالآتي: