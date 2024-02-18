"من هــنــا الآن".. شروط وخطوات تجديد الهوية الوطنية 1445 في السعودية عبر أبشر إلكترونيا

أحمد جودة - القاهرة - شروط وخطوات تجديد الهوية الوطنية 1445 في السعودية

"من هــنــا الآن".. شروط وخطوات تجديد الهوية الوطنية 1445 في المملكة العربية السعودية عبر أبشر إلكترونيا.. "أعلنت منصة أبشر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، إمكانية تجديد الهوية الوطنية لعام 1445 بشكل إلكتروني، وذلك عبر الخدمات المتاحة على الموقع الرسمي. تم إعلان هذه الخدمة عبر صفحة المنصة على موقع التواصل الاجتماعي إكس، بهدف تيسير عملية التجديد دون الحاجة إلى زيارة السجل المدني وتفادي الازدحام، وقد قدمت منصة أبشر الإلكترونية التفاصيل اللازمة حول الشروط الضرورية لتحديث بطاقة الهوية الوطنية للعام 1445، بالإضافة إلى توضيح الخطوات الواجب اتخاذها لإكمال هذه العملية بنجاح.

شروط وخطوات تجديد الهوية الوطنية 1445 في السعودية عبر أبشر إلكترونيا

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته من هـنــا عن شروط وخطوات تجديد الهوية الوطنية 1445 في المملكة العربية السعودية عبر أبشر إلكترونيا.

شروط تجديد الهوية الوطنية 1445 في السعودية

شروط تجديد الهوية الوطنية لعام 1445 في المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر تتضمن:

التحقق من وجود البطاقة الوطنية القديمة عند تقديم طلب التجديد. تقديم المستندات المطلوبة، مع التأكيد على أن شهادة الميلاد تكون ممسوحة ضوئيا. ضرورة أن تكون الصورة الشخصية واضحة وبحجم 6×4 سم. في حالة التقديم من قبل الإناث، يجب تغطية الشعر في الصورة. شرط امتلاك حساب على منصة أبشر، حيث يتعين على المتقدم أن يكون لديه حساب نشط على المنصة للتمكن من إتمام عملية التجديد بشكل إلكتروني.

خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية 1445

خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية لعام 1445 في المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر:

زيارة المنصة الإلكترونية أبشر.

النقر على قسم "أفراد" في الصفحة الرئيسية.

اختيار "خدمات إلكترونية".

إدخال بيانات الحساب الشخصي، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على "تسجيل الدخول".

تأكيد رقم الهاتف المحمول عبر رسالة تأكيد.

إدخال الرمز المرسل في المكان المخصص.

النقر على رابط التسجيل للدخول مرة أخرى.