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أحمد جودة - القاهرة - تطبيق أبشر.. كيفية تجديد الهوية الوطنية 1445

Absher Here تطبيق أبشر.. كيفية تجديد الهوية الوطنية 1445 في المملكة العربية السعودية.. تطبيق "Absher Here" هو جزء من منصة أبشر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ويقدم إمكانية تجديد الهوية الوطنية لعام 1445 بطريقة إلكترونية سهلة وفعالة، ويمكن اتباع الخطوات التالية لتنفيذ عملية تجديد الهوية:

الوصول إلى التطبيق:

قم بتحميل وتثبيت تطبيق "Absher Here" على هاتفك الذكي.

تسجيل الدخول:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على منصة أبشر باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار خدمة تجديد الهوية:

اختر خيار تجديد الهوية من بين الخدمات المتاحة في التطبيق.

تقديم المستندات المطلوبة:

قدم المستندات المطلوبة كشهادة الميلاد الممسوحة ضوئيا وأي مستندات إضافية مطلوبة.

تحديد موعد للزيارة:

اختر موعدًا مناسبًا لك للتوجه إلى المكان المخصص لتجديد الهوية.

تأكيد الموعد:

قم بتأكيد الموعد وتحديد أي تفاصيل إضافية إذا كانت مطلوبة.

تلقي التحديثات:

انتظر التحديثات والإشعارات من التطبيق حول حالة طلب تجديد الهوية.

وباستخدام تطبيق "Absher"، يمكن للمستخدمين تجديد بطاقات هويتهم بكل سهولة دون الحاجة لزيارة السجل المدني، مما يسهم في تسهيل وتسريع العملية وتفادي الازدحام.

شروط وخطوات تجديد الهوية الوطنية 1445 في السعودية عبر أبشر إلكترونيا

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته من هـنــا عن شروط وخطوات تجديد الهوية الوطنية 1445 في المملكة العربية السعودية عبر أبشر إلكترونيا.

شروط تجديد الهوية الوطنية 1445 في السعودية

شروط تجديد الهوية الوطنية لعام 1445 في المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر تتضمن:

التحقق من وجود البطاقة الوطنية القديمة عند تقديم طلب التجديد. تقديم المستندات المطلوبة، مع التأكيد على أن شهادة الميلاد تكون ممسوحة ضوئيا. ضرورة أن تكون الصورة الشخصية واضحة وبحجم 6×4 سم. في حالة التقديم من قبل الإناث، يجب تغطية الشعر في الصورة. شرط امتلاك حساب على منصة أبشر، حيث يتعين على المتقدم أن يكون لديه حساب نشط على المنصة للتمكن من إتمام عملية التجديد بشكل إلكتروني.

خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية 1445

خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية لعام 1445 في المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر: