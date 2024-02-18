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أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل تجديد الهوية الوطنية 1445 عبر منصة أبشر

Absher منصة أبشر.. تفاصيل تجديد الهوية الوطنية 1445 في السعودية.. منصة "أبشر" تُعد إحدى المبادرات التقنية المتقدمة في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم حلًا شاملًا للعديد من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت. تُعتبر خدمة "تجديد الهوية الوطنية 1445" واحدة من الخدمات الرئيسية التي توفرها منصة "أبشر"، وتهدف إلى تيسير عملية تحديث بطاقات الهوية للمواطنين بطريقة ذكية وميسرة.

وللوصول إلى خدمة تجديد الهوية عبر "أبشر"، يقوم المستخدم بالدخول إلى التطبيق أو الموقع الإلكتروني للمنصة. يُطلب منه تسجيل الدخول باستخدام بيانات حسابه الشخصي، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور. بعد ذلك، يتاح للمستخدم الوصول إلى خدمة تجديد الهوية حيث يقوم بتقديم المعلومات المطلوبة وتحميل المستندات الضرورية، مثل شهادة الميلاد بتقنية المسح الضوئي.

وبفضل هذه الخدمة الإلكترونية، يمكن للمواطنين تحديث بطاقات هويتهم دون الحاجة إلى زيارة السجل المدني، مما يسهم في تقليص الزمن والجهد المبذولين. كما تعزز منصة "أبشر" الرؤية الحكومية لتعزيز الخدمات الإلكترونية وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

تفاصيل تجديد الهوية الوطنية 1445 في السعودية عبر أبشر إلكترونيا

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته من هـنــا عن شروط وخطوات تجديد الهوية الوطنية 1445 في المملكة العربية السعودية عبر أبشر إلكترونيا.

تفاصيل تجديد الهوية الوطنية 1445 في السعودية

شروط تجديد الهوية الوطنية لعام 1445 في المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر تتضمن:

التحقق من وجود البطاقة الوطنية القديمة عند تقديم طلب التجديد. تقديم المستندات المطلوبة، مع التأكيد على أن شهادة الميلاد تكون ممسوحة ضوئيا. ضرورة أن تكون الصورة الشخصية واضحة وبحجم 6×4 سم. في حالة التقديم من قبل الإناث، يجب تغطية الشعر في الصورة. شرط امتلاك حساب على منصة أبشر، حيث يتعين على المتقدم أن يكون لديه حساب نشط على المنصة للتمكن من إتمام عملية التجديد بشكل إلكتروني.

خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية 1445

خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية لعام 1445 في المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر: