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أحمد جودة - القاهرة - أبشر.. تجديد الهوية 1445 في السعودية

تجديد الهوية 1445 في السعودية.. منصة أبشر "كل ما تحتاجه بين إيديك" (شرح خطوة بخطوة).. منصة "أبشر" تشكل جزءًا من التطور التكنولوجي المتقدم في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم حلًا متكاملًا للخدمات الحكومية عبر الإنترنت. تعتبر خدمة "تجديد الهوية الوطنية 1445" واحدة من الخدمات الرئيسية التي توفرها المنصة، وتهدف إلى تيسير عملية تحديث بطاقات الهوية للمواطنين بشكل ذكي وميسر.

للوصول إلى خدمة تجديد الهوية عبر "أبشر"، يقوم المستخدم بالدخول إلى التطبيق أو الموقع الإلكتروني للمنصة، حيث يُطلب منه تسجيل الدخول باستخدام بيانات حسابه الشخصي. بعد ذلك، يتاح للمستخدم الوصول إلى خدمة تجديد الهوية، حيث يقدم المعلومات المطلوبة ويقوم بتحميل المستندات الضرورية، مثل شهادة الميلاد بتقنية المسح الضوئي.

بفضل هذه الخدمة الإلكترونية، يمكن للمواطنين تحديث بطاقات هويتهم دون الحاجة إلى زيارة السجل المدني، مما يسهم في تقليص الزمن والجهد المبذولين. تعزز منصة "أبشر" الرؤية الحكومية لتعزيز الخدمات الإلكترونية وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

تجديد الهوية الوطنية 1445 في السعودية عبر أبشر إلكترونيا

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تجديد الهوية الوطنية 1445 في السعودية عبر أبشر.

شروط تجديد الهوية الوطنية 1445 في السعودية

وعن شروط تجديد الهوية الوطنية لعام 1445 في المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر تتضمن:

التحقق من وجود البطاقة الوطنية القديمة عند تقديم طلب التجديد. تقديم المستندات المطلوبة، مع التأكيد على أن شهادة الميلاد تكون ممسوحة ضوئيا. ضرورة أن تكون الصورة الشخصية واضحة وبحجم 6×4 سم. في حالة التقديم من قبل الإناث، يجب تغطية الشعر في الصورة. شرط امتلاك حساب على منصة أبشر، حيث يتعين على المتقدم أن يكون لديه حساب نشط على المنصة للتمكن من إتمام عملية التجديد بشكل إلكتروني.

خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية 1445

خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية لعام 1445 في المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر:

زيارة المنصة الإلكترونية أبشر.

النقر على قسم "أفراد" في الصفحة الرئيسية.

اختيار "خدمات إلكترونية".

إدخال بيانات الحساب الشخصي، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على "تسجيل الدخول".

تأكيد رقم الهاتف المحمول عبر رسالة تأكيد.

إدخال الرمز المرسل في المكان المخصص.