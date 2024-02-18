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أحمد جودة - القاهرة - خطوات سداد رسوم تجديد السجل التجاري للشركات في السعودية 1445هـ..تعرف عليها الآن

توفر وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية خدمة تجديد السجل التجاري بشكل إلكتروني، مما يسهل على الأفراد والشركات إجراء هذه العملية بكل يسر، كما يمكن القيام بعملية سداد الرسوم المترتبة على هذه الخدمة بالطرق الإلكترونية، وفي هذا المقال سوف نوضح طريقة سداد رسوم تجديد السجل التجاري للشركات.

طريقة سداد رسوم تجديد السجل التجاري للشركات



تتم عملية سداد رسوم تجديد سجل التجارة للشركات بخطوات سهلة عن طريق اتباع الخطوا تالتالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار.

قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور المرتبطة بالنفاذ الوطني.

اختر خدمة “تجديد سجل تجاري شركات” من قائمة الخدمات الإلكترونية.

أدخل رمز التحقق الذي يتم إرساله عبر الهاتف الجوال لتأكيد هويتك.

حدد السجل التجاري الذي ترغب في تجديده وحدد عدد السنوات التي ترغب في تجديدها.

قم بمراجعة فاتورة التجديد والتأكد من صحة المعلومات والرسوم المطلوبة.

قبل المتابعة، أوافق على الشروط والأحكام المتعلقة بعملية التجديد.

اختر طريقة الدفع المفضلة، سواء كانت سداد، مدى، فيزا كارد، أو ماستر كارد.

أدخل بيانات الدفع ورقم بطاقة الائتمان، واختر “ابدأ عملية الدفع”.



أدخل الرمز الذي تم إرساله عبر الهاتف الجوال لتأكيد الدفع.

بعد الانتهاء من الدفع بنجاح، ستتلقى رسالة عبر الهاتف الجوال تؤكد نجاح عملية الدفع واكتمال تجديد السجل التجاري.



رسوم تجديد السجل التجاري للشركات



رسوم تجديد السجل التجاري للشركات في المملكة العربية السعودية:

رسوم السجل التجاري الرئيسي – محدود الدخل: 1200 ريال سنويًا.

رسوم السجل التجاري الفرعي: 600 ريال سنويًا.

رسوم السجل التجاري الرئيسي – شركات توصية بسيطة أو تضامنية: 800 ريال سنويًا.

رسوم السجل التجاري الفرعي – شركات توصية بسيطة أو تضامنية: 400 ريال سعودي لعام كامل.



رسوم الغرفة التجارية: تختلف حسب نوع النشاط والدرجة.