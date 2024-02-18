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أحمد جودة - القاهرة - "رابط رسمي سريع".. كيفية تجديد الهوية 1445 عبر منصة أبشر السعودية.. تُعتبر منصة "أبشر" جزءًا أساسيًا من التطور التكنولوجي في المملكة العربية السعودية، حيث تُقدم حلًا شاملًا للخدمات الحكومية عبر الإنترنت. تتبوأ خدمة "تجديد الهوية الوطنية 1445" مكانة بارزة ضمن خدمات المنصة، حيث تهدف إلى تسهيل وتسريع عملية تحديث بطاقات الهوية للمواطنين بشكل ذكي وفعّال.

للوصول إلى خدمة تجديد الهوية عبر "أبشر"، يقوم المستخدم بزيارة التطبيق أو الموقع الإلكتروني للمنصة، حيث يُطلب منه تسجيل الدخول باستخدام بيانات حسابه الشخصي. بعد ذلك، يمكن للمستخدم الوصول إلى خدمة تجديد الهوية حيث يُطلب منه إدخال المعلومات المطلوبة وتحميل المستندات اللازمة، مثل شهادة الميلاد بتقنية المسح الضوئي.

من خلال هذه الخدمة الإلكترونية، يمكن للمواطنين تحديث بيانات بطاقات هويتهم بكل يسر وسهولة دون الحاجة إلى زيارة السجل المدني، مما يقلل من الوقت والجهد المستهلكين. تعكس منصة "أبشر" التزام الحكومة بتعزيز الخدمات الإلكترونية وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

كيفية تجديد الهوية 1445 عبر منصة أبشر السعودية

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تجديد الهوية الوطنية 1445 في السعودية عبر أبشر.

تفاصيل تجديد الهوية الوطنية 1445 في السعودية

شروط تجديد الهوية الوطنية لعام 1445 في المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر تتضمن:

التحقق من وجود البطاقة الوطنية القديمة عند تقديم طلب التجديد. تقديم المستندات المطلوبة، مع التأكيد على أن شهادة الميلاد تكون ممسوحة ضوئيا. ضرورة أن تكون الصورة الشخصية واضحة وبحجم 6×4 سم. في حالة التقديم من قبل الإناث، يجب تغطية الشعر في الصورة. شرط امتلاك حساب على منصة أبشر، حيث يتعين على المتقدم أن يكون لديه حساب نشط على المنصة للتمكن من إتمام عملية التجديد بشكل إلكتروني.

خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية 1445

خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية لعام 1445 في المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر:

زيارة المنصة الإلكترونية أبشر.

النقر على قسم "أفراد" في الصفحة الرئيسية.

اختيار "خدمات إلكترونية".

إدخال بيانات الحساب الشخصي، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على "تسجيل الدخول".

تأكيد رقم الهاتف المحمول عبر رسالة تأكيد.

إدخال الرمز المرسل في المكان المخصص.

النقر على رابط التسجيل للدخول مرة أخرى.