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أحمد جودة - القاهرة - احتفل بيوم التأسيس في جدة.. تعرف على مواعيد حجز التذاكر (فعاليات متنوعة تنتظرك )

تنظم وزارة الثقافة السعودية مجموعة من الفعاليات المميزة بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس السعودي لعام 1445-2024، الذي يطلق يوم 21 فبراير 2024، وتمتد الفعاليات على مدى عدة أيام في جميع أنحاء المملكة، ويظهر الشعب السعودي اهتمامًا كبيرًا بالاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، حيث صدر أمر ملكي من جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يقضي بتحديد يوم 22 فبراير كيوم للاحتفال بالتأسيس، وهو اليوم الذي تم فيه تأسيس الدولة السعودية الأولى بقيادة الإمام محمد بن سعود في عام 1139هـ / 1727م، ويتم منح إجازة رسمية لجميع القطاعات في هذا اليوم المميز، الذي يصادف يوم الخميس 22 فبراير 2024 الموافق 12 شعبان 1445، ولذا، سنستعرض من خلال هذا المقال تفاصيل فعاليات يوم التأسيس في جدة بالإضافة إلى رابط حجز التذاكر.

فعاليات يوم التأسيس في جدة 2024



تقوم أمانة محافظة جدة بتنظيم مجموعة من الفعاليات بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس السعودي للعام 1445-2024 في عدة مواقع، وتشمل هذه الفعاليات:



فعاليات يوم التأسيس في منطقة البلد التاريخية.

استعراض الألعاب النارية في سماء مدينة جدة، حيث تزخر سماء جدة التاريخية بالألعاب النارية في اليوم الموافق 22 فبراير.

فعالية الليوان، والتي تأخذ المشاركين في هذه الفعالية الثقافية في رحلة عبر الزمن إلى فترة قبل ثلاثة قرون، حيث يتم تجسيد حركة الأسواق الشعبية والثقافة التقليدية السعودية في الأزياء، إلى جانب تقديم معارض تفاعلية وندوات ثقافية وعروض مسرحية تاريخية، تقام في مواقع مخصصة في جدة من بعد الظهر وحتى منتصف الليل.

العروض العسكرية.

فعالية قرية التأسيس.

عروض الطيران الجوي.



مواعيد وروابط حجز التذاكر لفعاليات يوم التأسيس 1445 في جدة



تتباين أسعار تذاكر فعاليات يوم التأسيس في الرياض، حيث تكون بعض الفعاليات مجانية مع الحاجة إلى حجز التذكرة، بينما يتوجب على البعض الآخر دفع رسوم دخول، يمكن الحصول على جميع التذاكر عبر موقع الوزارة الرسمي للثقافة السعودية.

وكانت وزارة الثقافة السعودية قد طرحت تذاكر فعاليات يوم التأسيس 1445 في جدة من خلال موقعها الرسمي، ولكن يختلف نوع الفعاليات المقدمة من قبل وزارة الثقافة عن تلك التي تنظمها أمانة جدة، حيث أعلنت أمانة جدة أن جميع فعاليات يوم التأسيس ستكون مجانية دون الحاجة إلى حجز التذاكر، وإليكم روابط حجز بعض التذاكر المدفوعة.

فعالية “ليالي التأسيس” سلسلة من الحفلات الغنائية المميزة، حيث يحيي الفنان فؤاد عبد الواحد والفنان عبد الله المانع الليلة الأولى، بينما تشهد الليلة الثانية أداء الفنانة داليا مبارك والفنان ماجد المهندس، تبلغ تكلفة التذاكر 100 ريال سعودي لكل ليلة.

بالنسبة لفعالية “مسار التأسيس“، تتضمن عدة مناطق تقدم تجارب مختلفة، والتذاكر متاحة مجانًا مع إمكانية الحجز المسبق عبر الرابط.

أما فعالية “سمفونية التأسيس“، فيبلغ سعر التذكرة 175 ريال سعودي، ويمكن الحجز عبر الرابط المرفق.



أما بالنسبة لفعالية “قرية التأسيس” فهي تستمر من 22 إلى 24 فبراير 2024 وتنطلق في الساعة الرابعة مساءً.

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال، حيث تعرفنا على فعاليات يوم التأسيس السعودي لعام 2024 في جدة، ورابط حجز التذاكر.