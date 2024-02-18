نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراكز التدريب تستكشف 1400 موهبة في النصف الأول من موسمها السادس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل أكثر من 1400 لاعب ولاعبة تمارينهم اليومية في مراكز التدريب الإقليمية البالغ عددها 17 مركزًا منها 4 مراكز للبنات، وتتوزع هذه المراكز في الرياض "4 مراكز"، والدمام "مركزين" وجدة "مركزان" والأحساء، وتبوك، وحائل، والقصيم، وجازان، ومكة المكرمة، والطائف، ونجران، والمدينة المنورة، تحت إشراف أجهزة وطنية من مدربين ومدربات معتمدين بالإضافة لأجهزة إدارية وطبية.

وانطلقت مراكز التدريب الإقليمية في موسمها السادس في سبتمبر 2023 واستقبلت عددا من الراغبين للانضمام للمراكز، حيث خضع المتقدمون لعدد من التجارب والاختبارات الميدانية للوقوف على مستوياتهم قبل انضمامهم رسميًا للمراكز.

وتعد مراكز التدريب الإقليمية ضمن مبادرات الاتحاد السعودي لكرة القدم لتحقيق أهداف إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية والتي اعتمدت على 7 ركائز من أبرزها مسار تطوير المواهب التي تهدف إلى اكتشاف وتطوير أكثر من 4 آلاف موهبة بحلول عام 2025 حيث أسهمت هذا الموسم بانتقال 102 موهبة إلى 36 ناديا بمختلف درجاتها بعد الانتهاء من الاكتشاف، فيما تواصل باقي المواهب تمارينهم ومشاركتهم في بطولات البراعم.

وتعمل مراكز البنين في 4 أيام خلال الأسبوع اعتبارًا من يوم الأحد إلى الأربعاء، ويتخلل ذلك إقامة عدد من المباريات الرسمية حيث تم اعتماد مشاركة فرق المراكز في دوري البراعم تحت 11 و13 عامًا، فيما تعمل مراكز البنات في أيام السبت والاثنين والأربعاء، والتي تم اعتماد مشاركتها رسميًا في بطولة الاتحاد السعودي للناشئات تحت 17 سنة.